Stiri pe aceeasi tema

- Fostul international Gica Popescu a dezvaluit, luni, cum a ajuns sa lucreze in cadrul Guvernului, pentru organizarea Campionatului European de fotbal din 2020, si a marturisit ca a refuzat sa primeasca bani pentru acest serviciu. Fostul mare fundas central, ajuns la 50 de ani, a precizat…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, un mesaj cu prilejul aniversarii unui secol de la unirea Basarabiei cu Romania. "Aniversam astazi 100 de ani de la Declaratia de unire a Basarabiei cu Regatul Romaniei. Decizia adoptata de Sfatul Tarii de la Chisinau a fost un gest politic si patriotic…

- Palatul Victoria va fi iluminat in purpuriu, luni seara, incepand cu ora 20,00, pentru a marca si in acest an Ziua Internationala a Luptei impotriva Epilepsiei, potrivit unui comunicat al Guvernului. Sursa citata precizeaza ca Executivul raspunde astfel demersului Asociatiei pentru Dravet si alte Epilepsii…

- Guvernul Romaniei marcheza si in acest an Ziua Internationala a Luptei impotriva Epilepsiei, cunoscuta sub denumirea de "Purple Day", prin iluminarea Palatului Victoria in purpuriu, in aceasta seara, incepand cu ora 20.00.Executivul raspunde astfel demersului Asociatiei pentru Dravet si alte Epilepsii…

- Administratia Prezidentiala continua demersul inceput anul trecut, alaturandu-se campaniei internationale de constientizare si sensibilizare asupra epilepsiei, prin iluminarea in mov a Palatului Cotroceni, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. In semn de solidaritate cu persoanele afectate de aceasta…

- Daca la ora 20.25 - cu putin inaintea debutului - consumul de electricitate era de 8.599 MW, la ora 20.31 acesta a crescut la 8.663 MW. Ulterior, dupa ora 20.45, consumul a scazut spre 8.400 MW, apoi in interiorul intervalului au fost consemnate si valori sub 8.300 MW, pentru ca la final, la ora…

- Consumul de energie a scazut in Romania, de Ora Pamantului 2018. Sambata seara, in intervalul 20:30 – 21:30, consumul de energie s-a diminuat cu 600 de megawați intr-o singura ora, dupa cum rezulta din datele publicate de Transelectrica. La ora 20:25, inainte de inceperea campaniei sociale „Ora Pamantului”,…

- Guvernul condamna cu fermitate atentatul terorist din localitatea Trebes, din sudul Frantei, si isi exprima intreaga "compasiune si solidaritate" cu poporul francez. "Guvernul Romaniei condamna cu fermitate atentatul terorist din localitatea Trebes, din sudul Frantei. Romania este alaturi de Franta…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o astazi, 23 martie, la Palatul Victoria, pe Isabel Rauscher, ambasadorul Republicii Austria.Cei doi oficiali au trecut in revista stadiul și perspectivele cooperarii bilaterale, subliniind dorința ambelor parți de a dinamiza dialogul politic in cursul…

- Ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca s-a stabilit cu Guvernul Romaniei, ca pe data de 8 aprilie, cand sunt programate alegerile parlamentare in Ungaria, sa fie deschise toate cele…

- Guvernul Romaniei saluta celebrarea astazi, 20 martie, a Zilei Internationale a Francofoniei si aniversarea a 25 de ani de la aderarea Romaniei la miscarea francofona. In 1991, Romania a obtinut statutul de observator, iar din 1993 este membru cu drepturi depline al Organizatiei Internationale a Francofoniei…

- Relatia de parteneriat dintre Guvernul Romaniei si Banca Mondiala poate fi consolidata in urmatorii ani prin derularea unor proiecte comune de dezvoltare a infrastructurii, a declarat viceprim-ministrul Viorel Stefan. Potrivit unui comunicat al Guvernului, vicepremierul Viorel Stefan a avut, luni,…

- Este cel de-al cincilea an in care Asociatia Help Autism marcheaza Ziua Internationala a Constientizarii Autismului, 2 aprilie, prin intermediul evenimentului cultural menit sa atraga atentia asupra problematicii autismului in Romania si totodata sa stranga fonduri pentru sustinerea celor 500 de copii…

- Premierul Viorica Dancila a avut astazi, la Palatul Victoria, o intalnire cu delegatia Fondului Monetar International in contextul evaluarii anuale cu privire la evolutia economica. La intalnire au mai participat vicepremierul Viorel Stefan si ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.Discutii…

- În criza imunoglobulinei, europarlamentarul Ciprian Tanasescu pune la colț companiile farmaceutice și cere masuri în Parlamentul European În plenul Parlamentului European dr. Claudiu Ciprian Tanasescu a cerut factorilor de decizie europeni reanalizarea regulamentelor…

- T. Toader: Romania va construi doua noi penitenciare la standarde europene Tudorel Toader România va construi doua noi penitenciare la standarde europene, cu câte o mie de locuri, a anuntat ministrul justitiei, Tudorel Toader. 1.219 detinuti au iesit din penitenciar la termen,…

- Premierul Viorica Dancila a primit-o luni, la Palatul Victoria, pe Stella Ronner-Grubacic, ambasadorul Regatului Tarilor de Jos in Romania, intr-o vizita de curtoazie, fiind discutate inclusiv ”aspecte referitoare la ridicarea MCV”, transmite News.ro . Tema centrala a discutiilor dintre cei doi oficiali…

- Noul presedinte executiv al PSD, premierul Viorica Dancila, a anuntat, sambata, ca o sustine pe Rovana Plumb la sefia Oganizatiei de femei a partidului. Aceasta a fost aleasa la Congresul Extraordinar de sambata numarul doi in partid. ”Organizatia de femei este una dintre cele mai puternice organizatii…

- Sistemul “ticalos” trebuie schimbat, pentru ca este gresit, iar PSD este dator sa o faca, impreuna cu coalitia de guvernare si cu parlamentarii acesteia, a declarat sambata presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan. ”Putem sa arestam cati oameni politici vrem cu un sistem atat de ticalos, dar lucrurile…

- Palierul economic ocupa un rol prioritar pentru Guvernul Romaniei in ansamblul relatiei cu Arabia Saudita, a afirmat premierul Viorica Dancila, joi, in cadrul intalnirii pe care a avut-o la Palatul Victoria cu ambasadorul regatului saudit la Bucuresti, Abdulaziz Mohammed Al-Aifan. Potrivit unui comunicat…

- Doctorul Adrian Streinu-Cercel a trimis, in urma cu doua saptamani, solicitarea pentru testarea obligatorie la Ministerul Sanatatii, Guvern si Presedintia Romaniei si a declarat ca saptamana viitoare va avea o discutie in acest sens la minister."Eu am facut o adresa catre cele trei institutii…

- Prim-ministrul Viorica Dancila anunta pregatirea unui pachet de masuri care sa raspunda dificultatilor pe care le intampina persoanele cu deficiente de vedere si de auz. Dancila s-a intalnit luni, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania si ai Asociatiei Nationale…

- Europarlamentarul socialist Ana Gomes a reactionat dur la anuntul lui Tudorel Toader privind revocara sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, precizand ca Guvernul Romaniei a incercat sa-i dezinformeze pe oficialii de la Bruxelles, inclusiv prin trimisii sai in Parlamentul European, insa demersurile lor nu…

- Optsprezece (18) dintre cei 33 de consilieri raionali din Straseni au semnat miercuri Declaratie de Unire. Totodata, localitatile Negresti si Tataresti au aderat la acest obiectivul comun.„Prin aceasta declaratie de Unire, noi manifestam dorinta de a reveni la patria mama, pentru a redeveni…

- Premierul Viorica Dancila a avut miercuri, la Palatul Victoria, o intrevedere cu ambasadorul Republicii Populare Chineze in Romania, Xu Feihong. Pe lista temelor de discutie s-au aflat cooperarea economica, dar si cooperarile din domeniile turismului, transporturilor si energiei.

- Senatoarea liberala, Carmen Harau, a facut pentru colegii din parlament o analiza economica, ocazionata de ultima reacție a Bancii Naționale cu privire la situația economica a țarii din perspectiva monetara. Carmen Harau: “Saptamana trecuta, Banca Nationala a Romaniei ne-a oferit confirmarea…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul…

- Premierul Viorica Dancila a avut o prima intervenție televizata dupa instalarea la Palatul Victoria. In direct prin telefon la Romania TV, cand in studio se afla Liviu Dragnea, prim-ministrul Dancila a vorbit despre relația cu președintele Iohannis.Vezi și: Ai grija cum faci curațenie! Pericolul…

- Nici bine nu s-au instalat la Palatul Victoria prim-ministrul Dancila si noii ministri, ca despre echipa guvernamentala condusa – in premiera pentru Romania – de o femeie s-a aflat ca renunta la SPP, Serviciul menit a conferi protectie demnitarilor statului. Hotararea e vazuta de multi ca o reactie…

- Viitoarea taxa de mediu nu va fi de prima inmatriculare. Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, sustine ca noua taxa de mediu nu este gata si a lasat de inteles, la sfarsitul audierilor din Parlament, ca termenul de luna martie pentru elaborarea unei noi taxe ar putea fi decalat. „Forma finala a taxei…

- Guvernul Romaniei trebuie sa guverneze in spirit european, dar in folosul poporului roman, a declarat, luni, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, in plenul Camerelor reunite ale Parlamentului. "Coalitia PSD-ALDE vine astazi in fata Parlamentului cu o echipa guvernamentala.…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, sambata, un mesaj cu ocazia Zilei Internationale a comemorarii victimelor Holocaustului, in care afirma ca Romania continua sa lupte impotriva oricarei forme de antisemitism, rasism, xenofobie si discriminare.

- "Penali in guvern ? Da, pentru ca putem ! Nu a existat in Romania si nici in Uniunea Europeana sef de partid care sa-si fi sfidat poporul, dar si realitatea politica, asa cum au facut-o Dragnea si Codrin Stefanescu in ultimele zile. Intrebat daca din guvern vor face parte penali, Dragnea…

- Alesii PNL Cluj: Sub 5% din promisiunile PSD au fost indeplinite. Cum s-a rezolvat „problema somajului in Teleorman" Parlamentari de Cluj ai PNL au sustinut joi intr-o conferinta de presa ca PSD si-a incalcat peste 95 % din promisiunile electorale pe care le-a facut in campania electorala. Presedintele…

- In aceasta perioada au fost lansate apeluri de proiecte in valoare de 2,3 mld. euro (bani europeni) și au fost programate pentru lansare in urmatoarele trei luni alte apeluri in valoare de 2,4 mld. euro fonduri europene. "Mulțumesc miniștrilor din Guvernul Romaniei și reprezentanților Comisiei Europene…

- Saul Bellow a scris romanul "Decemberrsquo;s Dean" in 1982 tradus in romaneste ndash; "Iarna Decanului" ndash; in 2005 si descrie lugubra sa vizita intr un Bucuresti inghetat, in iarna dupa devastatorul cutremur din 1977. Alexandra, sotia laureatului Nobel, venise sa vegheze agonia mamei sale, Florica…

- Conflictul din PSD, dintre seful partidului si premier, a pus Romania intr-o situatia jenanta. Primul sef de Guvern din Japonia ajuns in tara noastra nu a avut de cine sa fie primit la Palatul Victoria. In programul stabilit al vizitei, premierul nipon urma sa aiba discutii cu Mihai Tudose si sa participe…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, nu va mai fi primit oficial de Guvernul Romaniei dupa ce Mihai Tudose a demisionat, anunta Romania TV. Initial, agenda lui Mihai Tudose, care a refuzat sa asigure interimatul, urma sa fie preluata de vicepremierul Paul Stanescu.

- Sociologul Vasile Dancu, fost vicepremier in guvernul Dacian Ciolos, a afirmat, marti, ca motivele plecarii premierului Mihai Tudose de la Palatul Victoria sunt comunicarea cu liderul formatiunii, Liviu Dragnea, si nemultumirea fata de propria echipa de ministri. 'Sunt cateva lucruri care…

- Premierul Japoniei va privi ca pe un afront faptul ca nu are cu cine sa se intalneasca la Palatul Victoria, iar Romania pierde o sansa uriasa sa atraga investitii japoneze, a declarat, marti, Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderi Private Mici si Mijlocii din Romania,…

- Fostul ministru Elena Udrea a reacționat dupa demisia lui Mihai Tudose din funcția de premier. Aceasta susține, intr-o postare pe Facebook, ca nu este nicio paguba ca Tudose a plecat de la Guvern, problema este ca Liviu Dragnea ar fi in stare sa puna al treilea premier „tot de pe lista scurta a Sistemului”.…

- Fostul premier Sorin Grindeanu reacționeaza la scandalul din PSD, asemnatator celui in urma caruia și-a pierdut funcția de la Palatul Victoria. Grindeanu incearca sa aiba o poziție echilibrata, insa da o lovitura „taberei Dragnea” afirmand ca ministrul Carmen Dan trebuia sa plece impreuna cu șeful…

- Sibiul va gazdui primul summit al Uniunii Europene dupa Brexit Sibiul va gazdui, în prima jumatate a anului viitor, primul summit al Uniunii Europene care va avea loc dupa iesirea Marii Britanii din blocul comunitar. Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu a vizitat,…

- Liviu Pop, ministrul Educației Naționale, a susținut, astazi, la Bistrița, într-o conferința de presa, dupa o vizita oficiala efectuata în Ucraina, ca România nu își poate permite sa aiba români care sa nu aiba dreptul sa studieze în limba româna. “Ieri…

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit vineri, la Palatul Victoria, cu o delegatie a companiei Ford, condusa de vicepresedintele Andrew McCall. "Romania este un mediu cu oportunitati de noi investitii si de dezvoltare a proiectelor in derulare. Guvernul doreste o colaborare cat mai buna si continua…

- "Nu ma surprinde mesajul lui Liviu Dragnea. Cum au loc execuțiile in Partidul Comunist? Cu zambetul pe buze, despre ce vorbim? Abia dupa aceasta declarație a domnului Dragnea, domnul Tudose trebuie sa fie ingrijorat. Cum a spus domnul Dragnea? Ca el spera sa ramana in continuare prim-ministru. Deci…

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit vineri, la Palatul Victoria, cu o delegatie a companiei Ford condusa de vicepresedintele Andrew McCall. "Ford isi pastreaza angajamentul de a cauta oportunitati pentru a construi si alte produse la Craiova si pentru a utiliza mai bine capacitatea de productie a fabricii…

- Probleme mari la varful Partidului Social Democrat (PSD)! Scandalul politistului pedofil a declansat un adevarat razboi. Carmen Dan a cerut premierului sa aprobe demiterea sefului politiei, dar Tudose a refuzat. Ministrul dat afara de Mihai Tudose, Rovana Plumb, sare la gatul premierului. In direct…

- Spitalul Județean de Urgența „Sf. Pantelimon” din Focșani va primi un aparat RMN ca urmare a interventiilor facute de presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan. Ceremonia de semnare a contractelor pentru achiziția de echipamente…

- PSD Cluj anunța ca Guvernul Tudose a luat trei masuri bune pentru Cluj. Este vorba despre faptul ca în luna martie 2018 va fi efectuata recepția finala a lucrarilor efectuate la secția de neonatologie din maternitatea Cluj; este în curs de semnare…