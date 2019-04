Guvernul României, hotărâre pentru elevi şi studenţi din familii cu venituri reduse „Guvernul continua masurile de imbunatatire a sistemului de invatamant si sprijina accesul elevilor si studentilor la educatie. Suntem preocupati sa acordam sanse egale copiilor si tinerilor nostri la o viata mai buna. Vom continua sa sustinem elevii si studentii care provin din familii cu venituri reduse sa achizitioneze calculatoare, prin acordarea a cate 200 de euro. Aprobam astazi hotararea de Guvern in acest sens', a declarat premierul Viorica Dancila, la inceputul sedintei Executivului. A adaugat ca prin bugetul pe 2019 a fost asigurata finantarea necesara, respectiv 12 milioane… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

