Guvernul României finanţează filme cu Gerard Butler, Steven Seagal şi Nicolas Cage La aproape doua luni de la lansarea primei sesiuni de depunere a proiectelor cinematografice, pana la data de 3 decembrie 2018, a fost depus un numar de 17 cereri de finantare in valoare totala de 110,1 milioane de lei, din care sase au fost aprobate, valoarea ajutorului de stat aprobat ridicandu-se la 39,9 milioane de lei. Un numar de 10 cereri de finantare care au solicitat un ajutor de stat in valoare de 65,2 milioane de lei se afla inca in analiza. "Dintre proiectele depuse sunt de evidentiat proiectele cu participare internationala semnificativa care au in distributie actori… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

