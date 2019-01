Guvernul ridică pragul de muncitori din afara UE care pot lucra în România Prin comparație, anul trecut a fost stabilit un prag de 15.000 de muncitori, iar in 2017 - 8.500. In ultima perioada, din cauza deficitului acut de pe piața muncii, angajatorii romani au apelat la lucratori din state precum Vietnam, Filipine sau Nepal. Pana acum, majoritari erau salariații din China sau Turcia. Cel mai tare se plang de faptul ca nu gasesc muncitori sunt companiile din industria hoteliera și a restaurantelor, dar și cei din construcții sau retail. Nu mai gasesc forța de munca autohtona, pentru ca cetațenii romani prefera salariile mai mari din Vest si fenomenul migrației… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

