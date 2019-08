Guvernul Republicii Moldova invocă o ''eroare tehnică'', făcând posibile ''festivităţile'' lui Dodon din 24 august Oficiali ai guvernului de la Chisinau au declarat vineri ca, desi initial proiectul de hotarare prevedea instituirea a doua zile de doliu pentru a comemora victimele nazismului si stalinismului - in 23 si 24 august, documentul a fost schimbat si a fost decretata zi de doliu doar pentru data de 23 august, relateaza portalul Deschide.md. Responsabili guvernamentali de la Chisinau explica aceasta modificare printr-o simpla "eroare tehnica'. "In pregatirea mai multor hotarari, s-a strecurat o eroare tehnica. Premierul s-a referit in sedinta de guvern la 23 august, ceea ce este si logic, deoarece… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Deși, inițial, proiectul de hotarare care urma sa fie discutat la ședința de ieri a Guvernului prevedea doua zile de doliu pentru a comemora victimele nazismului și stalinismului - 23 și 24 august, documentul a fost schimbat și zi de doliu va fi numai pe 23 august.

