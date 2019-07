Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Maia Sandu, si cabinetul de ministri au participat la evenimentul de comemorare a victimelor deportarilor staliniste, sambata implinindu-se 70 de ani de la cel mai mare val al deportarilor regimului comunist, informeaza un comunicat de presa transmis de Directia…

- 'As dori sa multumesc vicepremierului Viorel Stefan pentru toata activitatea in cadrul Guvernului, pentru modul profesionist in care a gestionat mai multe dosare complexe in domeniul economic si al finantelor publice. Domnule vicepremier, va doresc succes in exercitarea mandatului de membru al Curtii…

- Prim-ministra Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat ca „furturile publice care continua si dupa fuga rusinoasa a lui Plahotniuc vor fi oprite imediat”. In acest sens, premierul a anuntat ca il va demite pe directorul Agentiei Proprietatii Publice, Vladimir Baldovici, la urmatoare sedinta a Guvernului.

- Ambasadoarea Republicii Moldova în SUA, Cristina Balan, a anunțat pe Facebook ca și-a dat demisia, dupa ce vineri Partidul Democrat din Republica Moldova, condus de oligarhul Vladimir Plahotniuc, a decis sa cedeze puterea Guvernului învestit de majoritatea ACUM - PSRM și condus de Maia Sandu.”Guvernul…

- Pavel Filip, prim-ministrul din cadrul vechiului Guvern al Republicii Moldova, a declarat ca nu va transfera puterea Guvernului condus de Maia Sandu, ci doar unui Guvern legitim, conform site-ului deschide.md.„Nimeni nu se ține de funcții. Cu toții suntem gata sa parasim fotoliile in care…

- Guvernul Republicii Moldova s-a intrunit luni in sedinta la sediul Parlamentului, pentru ca sediul Executivului a fost inconjurat de forte de ordine. De asemenea a avut loc si o sedinta a Parlamentului, iar deputatii au constituit comisia de ancheta pentru a afla circumstantele devalizarii sistemului…

- Situatie tensionata la Chisinau. Mascatii au fost mobilizati si adusi la Guvernul din Chisinau. Aceasta, in conditiile in care doua tabere revendica puterea, organizand sedinte de guvern paralele, fiecare declarand-o ilegala pe cealalta. Proaspat numita premier, Maia Sandu a tinut sedinta de Guvern…