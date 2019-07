Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat, duminica, ca autostrada Comarnic - Brasov este o „telenovela horror” si ca Guvernul vrea sa dea un tun prin faptul ca a modificat legea parteneriatului public-privat „ca sa nu mai fie necesara realizarea unei proceduri competitive pentru selectarea constructorului”.

- Autostrada Comarnic-Brasov, ”obiectiv de importanta nationala” Premierul Viorica Dancila vrea ca autostrada Comarnic-Brasov sa fie declarata obiectiv de importanta nationala pentru ca birocratia aferenta demararii lucrarilor sa fie mai simpla. Ea a declarat, astazi, la Ploiesti, ca se va…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca Guvernul a renuntat la intentia de a construi autostrada Comarnic – Brasov in parteneriat public-privat si va folosi, in schimb, fonduri guvernamentale.

