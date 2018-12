Stiri pe aceeasi tema

- Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, a declarat, la finalul sedintei de vineri in care Guvernul a adoptat OUG privind masurile fiscale, ca nu crede ca va fi vorba despre pierderea locurilor de munca la companiile de stat, in urma aprobarii actului normativ.

- Darius Valcov sustine ca nu crede ca OUG privind masurile fiscale va genera pierderea locurilor de munca de catre angajatii companiilor de stat. "Nu cred ca va fi vorba de pierderi ale locurilor de munca de la companiile de stat", a spus Valcov. Citeste si Teodorovici, IEȘIRE NERVOASA…

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a explicat decizia Guvernului de a da OUG in domeniul economic.„Guvernul Romaniei a decis plafonarea prețului la gaze și la energie electrica pentru consumatorii casnici pentru urmatorii trei ani de zile. Și pentru consumatorii industriali…

- 'Afirmatia acestuia ca Vestul Europei nu doreste constructia de autostrazi in Romania pentru ca nu vrea dezvoltarea Romaniei este o manipulare grosolana a propriei incompetente si a guvernului din care face parte. Prin astfel de afirmatii, Darius Valcov, cel care conduce in realitate guvernul de…

- Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, a dat asigurari joi ca la buget sunt bani pentru salarii si pensii, aratand ca in ultimii doi ani veniturile statului au crescut cu aproape 25%."Veniturile totale la bugetul consolidat al statului in 2016 au fost de 228 de miliarde de…

- Acordul intre Guvernul Romaniei si Federatia Patronatelor Societatilor din Constructii, care are scopul sa sustina dezvoltarea sectorului constructiilor in Romania, a fost aprobat, joi, prin memorandum, in sedinta solemna a Guvernului, desfasurata la Alba Iulia. Potrivit unui comunicat…

- Consilierul personal al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a absentat din nou marti la procesul in care este inculpat si judecat pentru fapte de coruptie. Acesta a fost asteptat la Tribunalul Gorj pana in jurul pr&aci...

- Serviciul Roman de Informatii a sesizat DIICOT in legatura cu publicarea de catre Darius Valcov, consilier premierului Viorica Dancila, a unui protocol de colaborare intre SRI si Parchetul General, au dezvaluit luni surse judiciare pentru...