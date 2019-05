Guvernul PSD oferă sprijin pentru angajarea și integrarea șomerilor și persoanelor cu dizabilități Prin proiectul de sprijin inițiat pentru angajarea și integrarea șomerilor și persoanelor cu dizabilitați, Guvernul PSD-ALDE vine cu o soluție la realitatea faptului ca, persoanele cu dizabilitați au o rata a ocuparii mult mai redusa fața de cea a populației. Sprijinul acordat firmelor pentru angajarea persoanelor cu dizabilitați crește șansele acestor persoane in ceea ce privește integrarea pe piața muncii. In prezent, in Romania, doar 12,7% din persoanele cu dizabilitati cu varsta cuprinsa intre 18 și 55 ani au un loc de munca. Rata ocuparii populatiei generala, pe acelasi esantion de varsta… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

