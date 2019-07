Guvernul PSD ne indatoreaza pentru generatii: un nou imprumut de miliarde

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a imprumutat marti din piata externa 2 miliarde de euro prin vanzarea de eurobonduri pe 12 si 30 de ani, dupa ce mai luase deja si in luna martie 3 miliarde de euro, arata Profit.ro. In total, Guvernul vrea sa imprumute anul acesta 15 miliarde de euro, din tara si din strainatate.…

- Chiar daca si alte state dezvoltate, precum Marea Britanie, au inceput sa masoare rata nationala a bunastarii, Noua Zeelanda este prima tara care sa isi conceapa intregul buget pe prioritati de bunastare si sa ceara ministerelor sa puna la punct politici destinate sa creasca bunastarea."Bugetul…

- Germania si-a majorat semnificativ bugetul apararii in acest an, indica surse informate citate vineri de dpa, conform agerpres.ro. Guvernul federal de la Berlin a anuntat saptamana aceasta NATO ca are in vedere un buget de cheltuieli de 47,32 miliarde de euro, ceea ce inseamna o crestere de…

- Valoarea nominala a emisiunii a fost de 150 de milioane de euro, iar bancile au subscris 409,2 milioane de euro. De asemenea, MFP a imprumutat 194 de milioane de euro de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat cu o maturitate reziduala de 55 de luni, la un randament mediu de 0,84% pe an,…

- Recent, Guvernul PSD-ALDE s-a imprumutat de pe piața internaționala de capital cu 3 miliarde de euro. Intr-o singura zi, cu discreție. Din aceasta suma, 1,3 miliarde de euro au fost imprumutați pe 30 de ani la cea mai mare dobanda ...