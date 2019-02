Stiri pe aceeasi tema

- Sotia presedintelui sirian Bashar al-Assad, Asma, diagnosticata cu cancer la san, a fost supusa unei interventii chirurgicale intr-un spital militar din Damasc, operatia incheindu-se cu 'succes', a anuntat duminica presedinta siriana, transmite AFP, informeaza Agerpres.'(Prima) doamna Asma…

- Uniunea Europeana a adaugat luni 11 oameni de afaceri si cinci entitati pe lista celor vizati de masuri restrictive impotriva regimului Bashar al-Assad, informeaza un comunicat al Consiliului UE, potrivit agerpres.ro.Citeste si: Schimbari MAJORE pentru aplicația WhatsApp: 'Impunem o limita…

- Guvernul canadian a confirmat sambata ca un turist canadian este "retinut" in Siria dupa ce, potrivit mass-media locale, a ajuns intr-un sat situat in apropierea frontierei libaneze, in zone controlate de forte ale regimului presedintelui Bashar al-Assad, relateaza AFP preluata de Agerpres. …

- Jeremy Hunt, ministrul britanic de Externe, a declarat joi ca președintele sirian Bashar al-Assad va ramane la putere o perioada, ca urmare a sprijinului Rusiei, deși Londra continua sa creada ca liderul de la Damasc este o piedica in calea unei paci durabile, informeaza postul Euronews, potrivit…

- La sfarsitul lunii noiembrie, Trump a anulat brusc o intalnire planificata cu Putin in marja summitului G20 din Argentina, mentionand tensiuni cu privire la incidentul din largul peninsulei Crimeea, cand Rusia a sechestrat trei nave ucrainene si pe cei 24 de membri ai echipajelor, sub acuzatia de…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, pregateste retragerea "totala" si "rapida" a trupelor americane din Siria, inclusiv a unitatilor implicate in operatiunile contra retelei teroriste Stat Islamic, anunta surse citate de CNN.Decizia a fost luata direct de presedintele Donald Trump,…

- Meng Wanzhou, in varsta de 46 de ani, a fost arestata la 1 decembrie, in Canada, in timp ce se afla in tranzit intre doua zboruri, pe aeroportul din Vancouver.Ea este fiica fondatorului Huawei, o societate pe care agentii de informatii americane o prezinta ca avand legaturi cu Guvernul…

- Trezoreria SUA i-a adaugat pe lista teroristilor globali desemnati special pe irakianul Shibl Muhsin Ubayd al-Zaydi si pe libanezii Yusuf Hashim, Adnan Hussein Kawtharani si Muhammad Abd-al-Hadi Farhat, precum si pe Jawad Nasrallah, fiul conducatorului Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah. Jawad Nasrallah…