- Ziarul Unirea Dupa concedieri din aparatul bugetar, Guvernul se pregatește sa suspende angajarile la stat. Care sunt domeniile exceptate de la aceasta masura Se anunța nu doar concedieri in masa din sistemul bugetar, ci și suspendarea angajarilor. Cel puțin așa reiese din proiectul de ordonanța publicat…

- Guvernul pregatește o ordonanța, care ar urma sa fie discutata luni de Executiv și care conține mai multe masuri menite sa reduca cheltuielile publice. Astfel, majorarea accizei la ţigarete, reducerea numărului de posturi de secretari de stat în ministere, eliminarea sporului pentru…

- Guvernul ucrainean intenționeaza sa extinda sancțiunile impotriva Rusiei, dar si a catorva companii straina, participante la divrese proiecte investiționale din Crimeea. Decizia a fost luata la o ședința a cabinetului de miniștri, propunerea urmand sa fie rimisa Consiliului Național pentru Securitate…

- Restructurarea financiara nu este o amnistie fiscala, ci un sprijin de conformare pentru companiile care au datorii fata de stat, a afirmat duminica seara ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la Antena 3, potrivit Agerpres."Nu este o amnistie fiscala, este o restructurare financiara…

- Premierul Viorica Dancila anunța ca Autostrada Comarnic-Brașov nu se va construi in parteneriat public-privat, ci va fi declarata in prima ședința CSAT de importanța naționala și va fi construita din fonduri guvernamentale.„Autostrada Comarnic - Brasov este in parteneriat public-privat, am…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca va începe din nou luni analiza pe ministere, mentionând ca are în vedere o restructurare a fiecaruia în parte, dublata de o descentralizare.

- Guvernul rus si rafinariile petroliere europene au transmis informatii insuficiente si inselatoare despre un adevarat dezastru petrolier care i-a facut pe clienti sa caute disperati surse alternative si care a provocat probleme rafinariilor.

- Guvernul a adoptat joi o Ordonanta de urgenta prin care sa desemneze un administrator special al pensiilor Pilon II, in cazul in care administratorii de fonduri de pensii private pleaca din Romania. Senatorul liberal Florin Citu a acuzat Guvernul ca a premeditat astfel nationalizarea pensiilor private.…