- Vodafone România are dreptul sa creasca prețurile serviciilor de comunicații începând de vineri, 5 iulie, dupa ce Curtea de Apel a decis sa suspende executarea ordinului președintelui ANPC care i-a interzis majorarea prețurilor serviciilor sale. Decizia este executorie pâna la…

- Preturile de consum au scazut cu 0,23% in iunie 2019, comparativ cu luna anterioara, si cu 2,98% fata de sfarsitul anului trecut (decembrie 2018), iar rata anuala a inflatiei a coborat la 3,84%. Potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS), scăderea inflației a fost determinate…

- Ziarul Unirea Guvernul strange cureaua și pregatește concedieri: Bugetarii care nu iși fac treaba vor fi dați afara Guvernul strange cureaua și pregatește concedieri și vrea sa taie din cheltuielile care cresc alarmant. Este semn ca statul se apropie de fundul sacului și ia masuri. Luni incep evaluari…

- Avansul indicelui global al preturilor produselor alimentare s-a atenuat in iunie, dupa cinci luni de crestere consecutiva, pe fondul declinului preturilor produselor lactate, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), scrie agerpres.ro.

- Turiștii care nu și-au rezervat din timp pachete de vacanța, vor plati pentru serviciile de cazare chiar și cu 20 la suta mai mult. Cine iși va petrece concediul in stațiunea Mamaia, locația vedeta a litoralului, și prefera hoteluri de 4 și 5 stele, va scoate din buzunare cel puțin o mie de lei pentru…

- „Creșterea brusca și nejustificata a prețurilor la cartofi și la combustibil este un element al modelului economic mafiot, care mulți ani se implementeaza de actuala guvernarea”. Cel puțin asta a declarat vicepreședintele Partidului Platforma Demnitate și Adevar, Alexandru Slusari.

- De Sfinții Constantin și Elena, pregatește un tort surpriza pentru sarbatoriții din familia ta. Se pregatește in 50 - 60 de minute. Vei reuși sa-i surprinzi pe cei dragi cu aceasta rețeta, de ziua lor de nume.

- Rata anuala a inflației IPC a crescut pana la 4,03 la suta in luna martie 2019 și 4,11 la suta in luna aprilie, de la 3,83 la suta in februarie, situandu-se deasupra intervalului de variație al țintei și peste nivelul prognozat. Evoluția a fost determinata de creșterea prețurilor pe segmentul legumelor…