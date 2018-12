Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2019, angajații care au o vechime in munca de cel puțin un an in domeniul studiilor superioare absolvite vor primi un salariu minim brut de 2.350 lei lunar, potrivit unui draft guvernamental ajuns in posesia ȘTIRIPESURSE.RO.Astfel, Guvernul se pregatește sa adopte,…

- "In Codul muncii exista o reglementare a unui salariu minim pe economie. Guvernul a modificat prin ordonanta de urgenta aceasta reglementare si a spus ca exista posibilitatea mai multor salarii minime pe economie. Dar putem spune ca marirea salariului minim pe economie in mod diferentiat nu este…

- Majorarea salariului minim, in functie de studii si de vechime, intra in vigoare de la 1 decembrie 2018, a decis Guvernul in sedinta de vineri, The post Guvernul a decis: salariul minim majorat si diferentiat in functie de studii si vechime, de la 1 decembrie appeared first on Renasterea banateana .

- Guvernul a aprobat, vineri, un proiect de ordonanta de urgenta care stabileste cadrul legal de acordare a salariului minim pe economie diferentiat in functie de studii si vechime, potrivit unor surse guvernamentale citate de Agerpres.roOUG aduce modificari la Codul muncii si introduce definitia de salariu…

- Angajatorii din Romania vor fi obligati sa le acorde angajatilor un salariu minim diferentiat in functie de studii si vechime, a decis vineri Guvernul, adoptand o Ordonanta de Urgenta care stabileste cadrul pentru introducerea acestei diferentieri.

- Guvernul a aprobat, vineri, un proiect de ordonanta de urgenta care stabileste cadrul legal de acordare a salariului minim pe economie diferentiat in functie de studii si vechime, potrivit unor surse guvernamentale, potrivit Agerpres.Citeste si Traian Basescu a parasit sediul DNA dupa o audiere…

- Salariul minim brut va fi diferențiat, iar romanii cu studii superioare și cu vechime mare vor primi mai mulți bani. Guvernul vrea sa modifice Codul Muncii, prin Ordonanța de Urgența, pentru a permite mai intai diferențierea salariilor in funcție de vechime și studii. Ulterior va emite o Hotarare de…

- Veste soc pentru un milion si jumatate de romani. Guvernul ia in calcul sa inghete angajarile la stat, dar si salariile bugetarilor. Cel putin pentru anul viitor. Ministrul Finantelor a confirmat ca a trimis un astfel de raport la Comisia Europeana, dar spune ca este doar un scenariu.