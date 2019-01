Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului aflata in subordinea Executivului pregateste o ordonanta de urgenta, prin care magazinele care nu respecta legea vor fi sanctionate cu amenzi de pana la 5% din cifra de afaceri, transmite Digi24.ro."Cele mai afectate ar fi marile lanturi…

- Un proiect de ordonanta vrea sa modifice, in regim de urgenta, legislatia privind protectia consumatorului. Din pacate, in conditiile in care proiectul nu e insotit de un studiu de impact, e greu de inteles daca noile sanctiuni propuse i-ar aduce vreun beneficiu consumatorului de rand sau daca ar…

- Sub pretexul ca s-a saturat sa fie sfidata de marii comercianti, Protectia Consumatorului a anuntat, la inceputul anului, ca va gasi solutii pentru a-i amenda pe cei care gresesc cu sume uriase, de ordinul milioanelor de euro. Ca sa isi poata pune strategia in aplicare, institutia vrea acum…

- Marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat un proiect de OUG care cuprinde un set de masuri controversate. Potrivit uneia dintre masuri, participantii la fondurile de pensii administrate privat din Pilonul II se vor putea retrage inainte de termen pe baza de cerere, incepand de anul…

- Ordonanta prezentata marti seara de ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici,. Contine si prevederi referitoare la suprataxarera companiilor din energie electrica si termica, nu numai stabilirea pretului la gazele naturale.

- Executivul a aprobat, vineri, Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea ordonantei de urgenta nr. 10/2017 pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii, prin programul Start-Up Nation, editia 2018, potrivit unui...