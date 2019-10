Stiri pe aceeasi tema

- Primul magazin din rețeaua agroalimentara de stat. Ce prețuri au produsele Primul magazin din viitoarea rețea agroalimentara de stat a fost deschis la Sibiu. Se numeste „Branzarie” și este destinat doar producatorilor locali. Totuși, cei care vand in piete sunt inca rezervați și așteapta…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat, luni, la Sibiu, ca va extinde programul „Rosia romaneasca” si la alte legume. Intrebat daca va extinde programul „Rosia romaneasca” si la alte...

- Intrebat daca va extinde programul rosia romaneasca si la alte legume, ministrul Daea a declarat: " Buna intrebare (...) Asteptati pana poimaine sa vedeti ca vom extinde acest program si vom preciza concret miercuri, cu ocazia Forumului de la Bucuresti, unde va asteptam." Miercuri este Ziua…

- Guvernul a adoptat joi un act normativ care permite infiintarea, la Buzau, a unei Bancii de Resurse Genetice Vegetale - pentru Legumicultura, Floricultura, Plante Aromatice si Medicinale. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, considera ca aceasta banca este „mai buna decat banca de aur a Romaniei”.

- Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, vineri, cresterea de 4,4% a economiei romanesti in al doilea trimestru, serie bruta, fata de perioada similara a anului trecut. Guvernul mizeaza in acest an pe o crestere economica de 5,5%, potrivit NEWS.ro.INS a anuntat, in august, primele…

- Președintele Pro Romania, Victor Ponta, nu e convins de demersul opoziției de a depune moțiune de cenzura. El spune ca susține o astfel de moțiune daca opoziția vine cu un acord politic și cu un premier desemnat.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, se lauda cu producții record de porumb, dar se pare ca organismele internaționale nu cred raportarile Romaniei.SONDAJ CURS - Iohannis și PNL domina topul. Batalie mare pentru accederea in turul II. Cum stau partidele și care este mulțumirea fața de președinte…

- Guvernul anunta masuri de austeritate! Sute de directori si secretari de stat din institutiile publice vor fi concediati. In cel mai bun caz, unii dintre ei vor fi relocati si trimisi sa calculeze pensiile.