- Proiectul de Hotarare de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2018 al Administratiei Fondului pentru Mediu prevede „necesitatea asigurarii, din excedentul anilor precedenti, a sumei de 845.891 mii lei necesara restituirii taxei auto", in timp ce programele de stimulare a innoirii…

- Parcul auto national din Romania a ajuns, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unitati, in crestere cu 8,91% fata de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultate de AGERPRES. Statistica de specialitate arata ca,…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, i-a transmis un o scrisoare de felicitare noului premier al României, Viorica Dancila, tasmitându-i ca Guvernul are "o responsabilitate importanta" pentru mentinerea valorilor UE, inclusiv prin respectarea normelor statului de drept…

- Numarul de autovehicule noi vandute in Romania, in 2017, a crescut cu 10,2% fata de anul anterior, pana la 156.527 de unitati, conform datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), prezentate, marti, in cadrul conferintei de presa dedicata Salonului International de Automobile…

- Ministrul propus al Mediului, Gratiela Gavrilescu, a afirmat, ieri, in comisiile reunite de specialitate din Parlament, ca un proiect privind inlocuirea timbrului de mediu nu este inca finalizat, dar ca nu are in vedere o noua penalitate sau o noua taxa de inmatriculare pentru cei care vor sa-si cumpere…

- "Anul acesta, mi-am propus ca bugetul AFM (Administratia Fondului pentru Mediu, n.r.) sa fie adoptat la finele lunii februarie - inceputul lunii martie. Prin bugetarea din Fondul de Mediu vom avea fonduri pentru sistemele de instalatii privind gestionarea deseurilor. Cat priveste timbrul de mediu,…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si Registrul Auto Român (RAR) vor derula trei proiecte cu impact asupra celor 7,6 milioane de autovehicule din România, respectiv efectuarea inspectiilor tehnice de siguranta pentru vehiculele cu avarii ale sistemelor de siguranta rutiera, constituirea…

- Liderul PMP, Traian Basescu, considera ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, si secretarul general adjunct al social-democratilor, Codrin Stefanescu, "sfideaza poporul si realitatea politica" cand afirma ca din viitorul Guvern pot face parte "penali", Basescu apreciind ca "imaginea tarii este data…

- Numarul innoptarilor inregistrate anul trecut in structurile de primire turistica din Uniunea Europeana au depasit 3,25 miliarde, in crestere cu 5,1% fata de 2016, arata datele preliminare publicate miercuri de Eurostat. In termeni absoluti, Spania cu 471 milioane innoptari, in crestere…

- Ministerul Educației Naționale (MEN) a introdus in Planul Anual de Lucru al Guvernului pentru anul 2018 (PALG 2018) 21 de proiecte de acte normative cu incidența in domeniile pe care le coordoneaza, potrivit reglementarilor privind organizarea și funcționarea sa. Dintre cele 21 de propuneri de acte…

- Taxa de utilizare a drumurilor naționale, cunoscuta drept rovinieta, s-ar putea tripla pentru cele 30.000 de autovehicule de transport marfa cu masa autorizata intre 3,5 si 12 tone. Masura apare intr-un proiect de ordonanta al Guvernului, proiect criticat de Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri…

- Transgaz a anunțat ca vrea sa cumpere Vestmoldtransgaz, compania din Republica Moldova care administreaza gazoductul Iasi-Ungheni. Vestmoldtransgaz a fost scoasa la privatizare pentru 180 de milioane de lei moldovenești (circa 9 milioane euro) și cu obligația unei investiții de 93 milioane euro in urmatorii…

- Vanzarile de autovehicule ecologice (hibride si electrice 100%) noi au crescut, in primele 11 luni ale acestui an, cu 125,8% fata de intervalul similar din 2016, pana la 2.356 de unitati, releva statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata de AGERPRES. Conform…

- Vanzarile de autovehicule noi au crescut, in primele 11 luni ale anului, cu 11,1% fata de aceeasi perioada din anul anterior, pana la 142.300 de unitati, cifra in interiorul careia autoturismele au consemnat un salt de 14,1%, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme…

- "Va felicit (...) pentru faptul ca, cu tot acest ritm lent cu care a demarat exercitiul financiar, iata ca putem spune ca toate obiectivele pe care Guvernul Romaniei si le-a propus, si le-a atins. (...) Previziunile pentru anul viitor, daca mergeti in acest ritm, sunt convinsa ca se vor realiza.…

- Bugetul de stat pe 2018 a primit, vineri seara, vot favorabil pe raport, in comisiile de specialitate de buget-finanțe. Parlamentarii au mai decis ca Fondul de rezerva al Guvernului, ajuns aproape pe zero , va fi suplimentat cu 350 de milioane, din contribuția la Uniunea Europeana. Dezbaterile pe buget…

- Mihai Tudose a facut un cadou de 35 de milioane de euro pe an unor producatori de medicamnte, respectiv celor care produc și aduc in Romania medicamentele derivate din sange uman sau plasma umana, adica imunoglobuline. Ieri, printr-o Ordonanța de Urgența a fost suspendata taxa de clawback pentru aceștia.…

- O inlocuire a timbrului de mediu ar putea avea loc in luna martie a anului viitor, inainte de aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), a declarat, marți, Grațiela Gavrilescu, ministrul Mediului, in cadrul audierilor din comisiile de specialitate pentru…

- Ambasadorul Marii Britanii la București, Paul Brummell, spune, intr-un interviu pentru Libertatea, ca spera ca legile justiției, acum in dezbatere in Parlament , sa duca la intarirea luptei anticorupție. Reporter: I-ați recomandat lui Toader sa ceara avizul Comisiei de la Veneția pentru legile justiției?…

- Noi manifestatii sunt anuntate duminica in Bucuresti, incepand cu ora 18.00, si in orase din toata tara si din diaspora. Grupuri civice si organizatii neguvernamentale, confederatiile sindicale Blocul National Sindical si Cartel Alfa cheama romanii in strada sa ceara retragerea legilor Justitiei, respingerea…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, Ministerul Finantelor Publice a prezentat doua rapoarte privind situatia creantelor mentionate la data de 30 iunie 2017, respectiv 31 decembrie 2016. 'Romania a incasat in primele sase luni ale anului 31 milioane dolari SUA in contul creantelor Romaniei provenite…

- Romania a incasat, in primul semestru al anului, 31 milioane dolari SUA in contul creantelor Romaniei de dinainte de 31 decembrie 1989, potrivit datelor prezentate de Ministerul Finantelor Publice in sedinta de guvern de miercuri.Potrivit unui comunicat al Guvernului, Ministerul Finantelor…

- ”Decizia privind alocarea EMA a fost una politica. Din punctul meu de vedere, cat timp am fost ministru delegat pentru Afaceri Europene, am intreprins toate demersurile și am depus toate eforturile necesare astfel incat dosarul candidaturii Bucureștiului sa fie complet, cu șanse reale de a obține…

- Ministerul Transporturilor a lansat in dezbatere publica un proiect normativ in baza caruia pe soselele unde zgomotul produs de trafic depaseste anumiti parametri se vor instala „covoare fonoabsorbante” si „panouri fonoabsorbante”, costul acestora fiind evaluat la aproximativ 25 de milioane de euro,…

- Deficitul Romaniei in comertul cu produse agroalimentare s-a majorat la 820,9 milioane de euro in primele opt luni din acest an, fiind de peste doua ori mai mare fata de nivelul consemnat in aceeasi perioada din 2016, insa in usoara scadere fata de primul semestru, cand a depasit 1,064 miliarde de euro,…

- Vanzarile de autovehicule noi inregistrate in Romania au crescut, in primele 10 luni, cu aproape 11%, comparativ cu aceeași perioada din anul anterior, ajungand la 127.509 de unitați, iar autoturismele reprezinta 83% din totalul livrarilor, respectiv 105.857 de unitați, arata datele Asociației Producatorilor…

- Presedintele PNL Cluj Daniel Buda: Raportul MCV, expresia neputintei si a incompetentei Guvernului PSD-ALDE Europarlamentarul clujean Daniel Buda, presedintele PNL Cluj, a acuzat Guvernul PSD-ALDE ca intoarce Romania la nivelul anilor 2000, dupa criticile din Raportul MCV al Comisiei Europene. "Comisia…

- Rezultatele producatorului de medicamente Antibiotice Iasi (ATB) arata o valoare a veniturilor din vanzari de 234,2 milioane lei in primele 9 luni ale anului 2017, in crestere cu 4% fata de valoarea estimata in bugetul de venituri si cheltuieli si cu 3% comparativ cu aceeasi perioada a anului 2016,…

- Președintele Klaus Iohannis spune ca noul raport MCV reprezinta un semnal de alarma iar Romania risca sa faca pași inapoi in ceea ce privește funcționarea sistemului judiciar și lupta impotriva corupției. Șeful statului mai precizeaza și faptul ca se va folosi de toate mijlocele ce ii sunt la dispoziție…

- Programul „Rabla” va continua, cu siguranța, și in 2018, tendinta fiind de reducere a emisiilor de carbon, a anuntat, joi, președintele Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), Cornel Brezuica. “Programul „Rabla” va continua cu siguranța și la anul, pentru ca tendința este de reducere a emisiilor…

- Agenția Naționala pentru Protecția Mediului (ANPM) va realiza un inventar al emisiilor de CO2 generate de autovehiculele inmatriculate in anul 2017, raportat la parcul auto existent la 31 decembrie 2016, iar Grupul de lucru constituit la nivelul Ministerului Mediului va face o evaluare a impactului…

- Costurile de poluare a aerului s-ar reduce cu 500 de milioane de euro daca ar crește cu 7% rata utilizarii autobuzelor și autocarelor in Uniunea Europeana, atrage atenția Uniunea Naționala de Transportatori Rutieri din Romania (UNTRR), citand concluziile Comisiei Europene, care a publicat miercuri…

- Statul a incasat in septembrie peste 32,3 milioane de euro in urma comercializarii, pe platforma de licitatie comuna a Uniunii Europene (UE), a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera aferente instalatiilor stationare si sectorului aviatie, potrivit unui document publicat pe site-ul Ministerului…