Guvernul, posibil OUG pentru prelungirea înscrierii la votul din Diaspora Potrivit documentului obținut de MEDIAFAX, legislația electorala se modifica astfel incat „la alegerile pentru Președintele Romaniei din anul 2019 (...) termenul de inregistrare ca alegator in strainatate se implinește la data de 15 septembrie 2019”, scrie Mediafax. Tot pana pe 15 septembrie se va prelungi și termenul de inregistrare ca alegator prin corespondența. Ce mai scrie in OUG Ce mai scrie in OUG OUG prevede totodata ca „partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetațenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri beneficiaza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Campania electorala pe posturile de radio si de televiziune publice si private incepe in ziua de 12 octombrie, ora 0.00, si se incheie in ziua de 9 noiembrie, la ora 7.00, potrivit deciziei adoptate marti de Consiliul National al Audiovizualului, potrivit news.ro"Campania electorala prin intermediul…

- Ca urmare a analizarii rapoartelor de monitorizare intocmite de directia de specialitate pentru emisiuni difuzate de posturile B1 TV, Realitatea TV si Romania TV in perioada 21-26.06.2019, referitoare la cazul fetitei din Baia de Arama adoptata de o familie de romani stabilita in Statele Unite ale Americii,…

- Joi, 8 august 2019, a avut loc la București, Consiliul Național al Partidului Național Liberal. In cadrul acestui eveniment, liberalii au anunțat public parteneriatul dintre Președintele Romaniei, Klaus Werner Iohannis, și PNL in vederea reconstrucției Romaniei și l-au ales pe liderul eurodeputaților…

- "Postul de radio Trinitas s-a delimitat oficial de unele dintre opiniile si formularile unuia dintre invitati, intrucat acestea nu reprezinta pozitia Patriarhiei Romane si a Facultatii de Teologie din Bucuresti. (...) Mentionam ca este vorba despre o exceptie absoluta - remarcata inclusiv de membrii…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat astazii legea privind votul anticipat si prin corespondenta pentru romanii din strainatate. "Promulg astazi, aici, acum legea care ar trebui sa le asigure romanilor din strainatate posibilitatea sa-si exercite dreptul de vot fara sa mai fie nevoiti…

- Romanii din Diaspora vor putea vota mai ușor și fara a sta la cozi incepand cu alegerile prezidențiale, spune deputatul USR Cristina Iurișniți. Aceasta susține ca, partidul din care face parte va continua sa promoveze proiectele de lege privind votul electronic și extinderea votului prin corespondența.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis vineri, 5 iulie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitații sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea…

- Votul in strainatate se va desfașura pe parcursul a trei zile. In țara, va ramane o zi. Este corect ca romanii ce continua sa traiasca și sa munceasca in țara lor sa voteze doar o zi, iar cei care au plecat in strainatate sa voteze trei zile? Este corect ca in Romania, secțiile de votare sa se inchida…