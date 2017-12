Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul conservator de la Varsovia vrea sa abroge legea cu privire la prescrierea crimelor comise in timpul regimului comunist, lege introdusa in 1997 de executivul de stanga aflat la acea vreme la putere in Polonia, transmit AFP si PAP. Ministrul justitiei Zbigniew Ziobro, care este…

- "O sa transmitem tuturor ambasadelor si Comisiei Europene materialul tradus pentru ca trebuie sa mai recunoastem un lucru: pana acum nu s-a identificat un articol care sa spuna ca ala in mod special afecteaza independenta justitiei (...) Eu cred ca si presedintele trebuie linistit, mai ales ca vin…

- "Din pacate observam o deteriorare majora a climatului democratic in Europa de Est. Daca pana nu demult exemplele Ungariei sau Poloniei erau privite ca sperietori sau ca elemente negative ale Europei de Est, acum vedem ca si Romania se intregreaza in acest trend profund negativ si, dupa cum era de asteptat,…

- Polonia a ''primit cu regret decizia politica si nu juridica'' a Comisiei Europene de a declansa o procedura inedita ce poate duce la sanctiuni contra Varsoviei, dupa ce aceasta a adoptat o serie de reforme controversate ale sistemului judiciar, releva un comunicat al Ministerului de Externe polonez,…

- Polonia este considerata in prezent drept o forta a dezintegrarii pentru Uniunea Europeana si, prin urmare, este important sa se puna capat distrugerii reputatiei Varsoviei, a declarat miercuri presedintele Consiliului European Donald Tusk, dupa decizia Comisiei Europene de a lansa procedura de activare…

- Comisia Europeana (CE), gardianul legislatiei europene, a adoptat o masura fara precedent si a impus sanctiuni Poloniei pe care o acuza ca incalca prin reforme judiciare valorile democratice de baza ale Uniunii Europene. Masura poate conduce la privarea tarii de drepturile de vot in cadrul…

- Statele membre ale Uniunii Europene au exportat, in 2016, o cantitate de 744 milioane de litri de vin spumant, iar 62% din aceste exporturi (465 de milioane de litri) au mers spre alte state membre, arata datele publicate marti de Eurostat.

- Statele membre ale Uniunii Europene ar trebui sa dea dovada de o "solidaritate adecvata" in gestionarea crizei migratiei, a declarat sambata ministrul ungar al Resurselor Umane, Zoltan Balog, relateaza agentia MTI.

- In marja Consiliului European, Președintele Romaniei a participat la Summitul Euro+, la care au luat parte și statele membre non-euro. In ceea ce privește domeniul securitații și apararii, a fost lansat oficial instrumentul de Cooperare Structurata Permanenta (PESCO). Președintele Klaus Iohannis…

- Pe agenda reuniunii se vor afla subiecte privind domeniul apararii si securitatii, dimensiunea sociala a Uniunii Europene, educatia si cultura, respectiv politica UE in domeniul migratiei. Vor avea loc și discutii referitoare la procesul de retragere a Marii Britanii din UE. In marja Consiliului…

- Consorțiul condus de Siveco va furniza Directoratului General al Comisiei Europene pentru Taxe și Vami (DG TAXUD) servicii de suport pentru programele de instruire in domeniul vamal și al taxelor, soluții de eLearning și de comunicare, care vizeaza toate statele membre. In contextul intrarii…

- Florin Citu, vicepresedinte PNL, este de parere ca bugetul pe anul viitor incalca Legea fundamentala a tarii si va atrage procedura de infringement din partea Comisiei Europene din cauza ignorarii recomandarilor referitoare la deficitul structural. Citu spune ca veniturile pentru anul viitor sunt supraestimate…

- Statele membre ale Uniunii Europene nu pot fi private de dreptul lor de a dezbate subiecte legate de integrarea europeana, a declarat luni ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, in audierea sa anuala din comisia pentru afaceri europene a parlamentului de la Budapesta, transmite MTI. 'Provocarile…

- UE cere Romaniei sa-si racordeze localitatile la canalizare pana in 2018 Toate localitatile din România trebuie sa aiba canalizare, pâna la sfârsitul anului viitor, potrivit unei directive a Uniunii Europene. Vicepresedintele Asociatiei Comunelor din România, Eugen…

- In anul 2016 statele membre ale Uniunii Europene au alocat, in medie, 2,03% din Produsul Intern Brut pentru cercetare (R&D), pe ultimele poziții fiind Letonia și Romania care au alocat cercetarii doar 0,44%, respectiv 0,48% din PIB, arata datele publicate sambata de Eurostat. În…

- Regatul Unit este ”foarte aproape” de un acord cu Bruxellesul asupra incheierii socotelilor Brexitului, a apreciat miercuri un comisar european, insa sumele avansate de presa, care se ridica pana la 55 de miliarde de euro, au provocat furia alesilor britanici, relateaza AFP, preluata de…

- Guvernul elvetian a anuntat, joi, ca a acceptat sa deblocheze suma de 1,3 miliarde de franci (1,2 miliarde de euro) pentru a continua sa ajute, asa cum a facut si in ultimii zece ani, statele membre UE din Europa Centrala si de Est, informeaza AFP. Aceasta contributie autonoma, asupra careia…

- Guvernul polonez a calificat miercuri drept 'partizana' si 'scandaloasa' rezolutia adoptata de Parlamentul European (PE), in care se considera ca Polonia incalca normelor statului de drept prin reformele judiciare propuse sau deja aplicate si care cere aplicarea articolului 7 din Tratatul UE, adica…

- Peste 20 de țari membre ale Uniunii Europene au semnat luni un set de documente de intenție privind cooperarea militara consolidata, cu obiective-cheie și proiecte ambițioase destinate sa faca sa avanseze „Europa Apararii”. În cadrul unei ceremonii la Bruxelles, miniștri…

- Douazeci si trei de state membre ale Uniunii Europene s-au angajat luni, la Bruxelles, fata de o cooperare extinsa in domeniul securitatii, punand bazele unei asa-numite uniuni a apararii europene, transmite dpa.Ministrii afacerilor externe si ai apararii din 23 de tari membre au semnat o…

- Diminuarea contributiei obligatorii la fondurile de pensii administrate privat Pilon II de la 5,1% la 3,75% incepand cu 2018 va duce la scaderea semnificativa a veniturilor viitorilor pensionari, care pierd nu doar din sumele care nu vor fi virate in conturile lor, aproximativ 300 milioane euro…

- Peste jumatate dintre statele membre UE vor avansa in urmatoarele zile pe drumul operaționalizarii unui important acord de cooperare militara, gandit ca raspuns la presiunile exercitate asupra continentului. E vorba de Structura de Cooperare Permanenta (PESCO), care a primit deja aprobarea formala la…

- Ea a cerut pentru țara sa și pentru vecinii sai din Europa Centrala un rol mai mare in definirea politicilor europene. "Polonia aparține UE și UE aparține Poloniei", a declarat Szydlo la Varșovia. Ea și-a exprimat regretul ca unii incearca "sa convinga opinia publica de faptul ca Polonia este…

- Guvernul de la Sofia se va intalni cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu comisarii europeni, pentru a raporta daca sunt pregatiti si capabili sa coordoneze eficient politicile UE in timpul presedintiei bulgare.Dupa aceasta intrevedere, Borisov si Juncker vor sustine…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, participa miercuri si joi la Reuniunea ministrilor Apararii din statele membre NATO, care va avea loc la Bruxelles. "Aceasta reuniune reprezinta o noua oportunitate pentru promovarea intereselor nationale de asigurare a securitatii in regiunea Marii Negre…

- Ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, a declarat ieri, 6 noiembrie 2017, in plenul Senatului Romaniei, ca potrivit datelor EUROSTAT din 24 octombrie 2017, la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, la sfarsitul trimestrului II al acestui an, Romania s a situat pe locul 5 intre statele membre…

- Comisia Europeana are noi informații care indica faptul ca defrișarile in padurea Bialowieza (estul Poloniei) continua, in pofida deciziei din 27 iulie a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), a declarat luni, la Bruxelles, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, relateaza…

- Polonia intentioneaza le interzica accesul cetatenilor ucraineni cu opinii puternic 'antipoloneze', a declarat joi seful diplomatiei de la Varsovia, Witold Waszczykowski, transmite Reuters. 'In acest moment, lansam procedurile prin care nu li se va permite persoanelor cu opinii extrem antipoloneze…

- Romania a deviat, in ultimii cațiva ani, de la obiectivele bugetare pe termen mediu și este acum singurul stat membru al Uniunii Europene aflat intr-o procedura de deviere, a declarat vineri Valdis Dombrovskis, vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil pentru euro și dialog social, stabilitate…

- Uniunea Europeana „nu are nevoie de alte fisuri, de alte fracturi”, astfel a reacționat vineri președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, dupa ce parlamentul Cataloniei a declarat independența acestei provincii spaniole, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- "Președintele Klaus Iohannis a subliniat faptul ca, pentru Romania, discuțiile privind bugetul Uniunii post-2020 au o importanța aparte, intrucat țara noastra va fi unul dintre statele membre care vor gestiona negocierile pentru adoptarea bugetului, urmand sa dețina Președinția Consiliului Uniunii…

- Carne de vita de la animale cu tuberculoza, vanduta in Franța. Anual, carnea a 8.000 de vaci diagnosticate cu tuberculoza este vanduta in supermarketuri, in mod legal, in Franța. Astfel, ajung in farfuriile consumatorilor, fara ca aceștia sa știe sau sa fie informați, aproximativ 3.000 de tone de carne…

- Miniștrii muncii și ai afacerilor sociale din statele membre ale Uniunii Europene au dat unda verde luni, in cadrul reuniunii desfașurate la Luxemburg, pentru semnarea unei declarații a drepturilor sociale care vor trebui respectate in intreg blocul comunitar, informeaza agenția

- Dupa cresterea in doua etape a accizelor si pe fondul usoarei devalorizari a leului in fata euro, Romania a ajuns sa aiba cele mai mari accize pe carburanti dintre statele din jur. Acciza la benzina in Romania este acum de 431 de euro pentru 1.000 de litri, dupa ce in 15 septembrie si 1 octombrie Guvernul…

- O comisie a Parlamentului European a adoptat, azi, un proiect de lege care prevede reformarea Sistemului de azil Dublin prin introducerea unui mecanism permanent de distribuire automata a refugiaților în toate statele membre ale Uniunii Europene. Textul a fost adoptat joi, cu o larga…

- Parlamentul European a adoptat, joi, un proiect de lege care prevede reformarea Sistemului de azil Dublin prin introducerea unui mecanism permanent de distribuire automata a refugiatilor in toate statele membre ale Uniunii Europene. - continua -

- Declaratiile presedintelui polonez au fost facute cu ocazia unei vizite a lui Erdogan la Varsovia, prima vizita oficiala a presedintelui turc intr-un stat membru UE, dupa tentativa de lovitura de stat din vara anului 2016.Recent, Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a afirmat…

- Comisia Europeana (CE) a publicat un ghid menit sa ajute statele membre sa-și protejeze terenurile agricole de amenințari, cum ar fi speculații excesive ale prețurilor și concentrarea proprietații.Potrivit unui comunicat al forului comunitar, statele membre ale Uniunii Europene au dreptul…

- Dupa ce președintele american Donald Trump a anunțat o strategie mai dura fața de Iran și a amenințat ca poate retrage oricand SUA din acord, cei trei lideri europeni au declarat: "Incurajam Administrația și Congresul SUA sa ia in considerare implicațiile pentru securitatea SUA și a aliaților…

- "Cei care au general criza sunt mai interesati de dezvoltarile din interior decat de consecintele in exterior. (...) Partidul de guvernamant din Romania intr-adevar pare incapabil sa-si gestioneze interesele inauntrul partidului si in acelasi timp sa conduca tara . Deci, din aceasta perspectiva…

- Potrivit unui comunicat al forului comunitar, statele membre ale Uniunii Europene au dreptul sa restrictioneze vanzarile de terenuri agricole pentru a prezerva comunitatile agricole si pentru a promova o agricultura sustenabila. Dar, facand asta, ele trebuie sa indeplineasca reglementarile UE, in…

- Anterior, publicația London Evening Standard, citand surse anonime, a relatat ca Trump va face o vizita de lucru in Marea Britanie la inceputul anului viitor, iar o vizita de stat va avea loc ulterior.London Evening Standard, care il are drept editor pe fostul ministru de finanțe George…

- Teodor Melescanu a participat, marti, la Timisoara, la o conferinta pe tema provocarilor de securitate din regiunea Balcanilor, organizata de Universitatea de Vest, precizand ca, in acest moment, Uniunea Europeana este cel mai mare finantator strain al tarilor din aceasta zona. "Nu suntem…

- Raportul privind coeziunea, publicat ieri de CE arata ca investitiile publice in UE se afla inca la nivelurile anterioare crizei, fiind nevoie de fonduri suplimentare pentru ca redresarea economica actuala sa fie durabila.