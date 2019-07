Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul austriac Brigitte Bierlein a declarat joi ca intentioneaza sa-l nominalizeze pe Johannes Hahn, actual comisar european pentru politica de vecinatate si negocieri de extindere, pentru a face parte din viitorul executiv comunitar, transmit Reuters si APA. Cancelarul de la Viena…

- A ramas mai puțin de o luna pana cand puteți depune Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, precum și Declarația 230, prin care se poate dona catre organizațiile non-guvernamentale (ONG-uri). Termenul limita de depunere a declaratiilor de venit…

- Angajatii Primariei Motru, din judetul Gorj, au primit doar jumatate din salariul pentru luna mai. Primaria n-a mai incasat cota defalcata din impozitul pe venit de la Complexul Energetic Oltenia (CEO), cel mai mare angajator din Gorj.

- Cerintele de capital pentru administratorii din Pilonul 2 au fost crescute de mai multe ori prin OUG 114, apoi au fost amanate pana la finele lunii mai. Masurile dure anuntate in decembrie 2018 au ridicat semne de intrebare vizavi de o eventuala retragere a administratorilor de fonduri din Romania si…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri, pe Aeroportul International Maramures (AIM) din orasul Tautii Magheraus, ca Guvernul a sustinut investitiile realizate in infrastructura acestui aeroport, dar si alte investitii realizate in judet, adaugand ca guvernarea actuala incearca sa atraga cat…

- In adolescența, cand a debutat in muzica, Raluka nu avea o situație financiara prea buna și a trebuit sa faca sacrificii mari pentru cariera. De primul premiu caștigat spune ca n-a putut sa se bucure, pentru ca a dat pe pere ce-a luat pe mere, cum se spune. In urma cu 11 ani, Raluka, 29 de ani, caștiga…

- Guvernul de la Seul are in vedere livrarea de ajutor alimentar Coreei de Nord dupa ce presedintele american, Donald Trump, si-a exprimat acordul in cadrul unei convorbiri telefonice avute marti cu omologul sau sud-coreean, Moon Jae-in, transmite EFE potrivit Agerpres. Ministerul sud-coreean…