”Nu exista o soluție buna in sensul ca este soluția care sa convina tuturor. Depinde de fiecare partid cum se poziționeaza. Unii cred ca au mai multe șanse daca se voteaza intr-un singur tur, alții cred ca au mai multe șanse sa se voteze in doua tururi de scrutine. Nu cred ca in funcție de acest vot se va schimba in vreun fel, radical, configurația politica la nivelul Consiliilor Județene. Din punctul nostru de vedere, care suntem un partid mai mic, soluția nu este neaparat avantajoasa pentru noi, dar totul este sa privim nu din prisma unui interes propriu al unui partid, ci sa vedem cum este…