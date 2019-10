Presedintele PMP, Eugen Tomac, i-a prezentat luni, la Palatul Cotroceni, presedintelui Klaus Iohannis prioritatile partidului in perspectiva sustinerii noului guvern, respectiv revenirea la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, reducerea numarului de parlamentari la 300 sau infiintarea unui minister pentru relatia cu Republica Moldova.

