Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Chirieac a fost intrebat daca in acest moment discutam de libertate in ghilimele pentru Dan Barna dupa autosesizarea DNA. Analistul politic a raspuns: ”Imi e teama ca este libertatea fara ghilimele. De altfel, dansul a facut o declarație de capitulare atunci cand a spus in mod grețos…

- Klaus Iohannis a declarat, dupa consultarile cu reprezentanții partidelor parlamentare, ca, „luni, cel tarziu marți", va desemna un nou prim-ministru, precizand ca nu va mai nominaliza „un personaj de la PSD" pentru șefia Guvernului. Șeful statului a afirmat ca varianta anticipatelor ar insemna ca…

- La insistențele Elenei Cristian, intrebat cum arata acum bugetul pe anul 2020, inainte de moțiune, Eugen Teodorovici a raspuns ca arata foarte bine. ”Va spun sigur ca, daca moțiunea va trece, anul viitor, nimeni nu va inchide bugetul” a spus Eugen Teodorovici. Analistul politic Bogdan Chirieac…

- Analistul politic Bogdan Chirieac a reactionat dupa ce premierul Viorica Dancila l-a acuzat din nou pe Klaus Iohannis ca incalca Constitutia si ca este sursa blocajelor institutionale din ultimii doi ani.

- Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat noua situație de pe scena politica, dupa ce premierul Viorica Dancila a trimis noile propuneri de miniștri catre președintele Klaus Iohannis. ”Cel...

- Mihai Fifor, secretar general al PSD, a anunțat, dupa ședința CEX a PSD, ca social-democrații au votat, in unanimitate, ramanerea la guvernare, dupa ce ALDE a decis sa rupa coaliția. Fifor a explicat ca, in ciuda votului, exista și posibilitatea ca PSD sa intre in opoziție, dar ea nu a fost luata…

- Magistrații Tribunalului București au admis cererea PSD și au respins toate cererile de intervenție, printre acestea numarandu-se și cea a fostului lider PSD Liviu Dragnea. Vineri, 9 august, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, Bogdan Chirieac a fost intrebat ce a vrut sa faca, de fapt,…

- Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat, la Antena 3, decizia lui Liviu Dragnea de a contesta in instanta alegerea Vioricai Dancila ca presedinte al PSD si a mentionat ca acesta este ultimul lucru de care avea nevoie Viorica Dancila.