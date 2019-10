Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a anuntat, la New York, organizarea in Romania, in iunie 2020, a unei reuniuni ministeriale a Comunitatii Democratiilor, pentru a marca 20 de ani de la semnarea documentului fondator al prestigiosului for - Documentul de la Varsovia. Manescu a participat…

- Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, susține ca actualul Guvern trebuie schimbat de urgența, pentru ca Romania a ajuns sa plateasca cele mai mari prețuri pentru importul de energie electrica și gaze, in condițiile in care țara noastra ar putea fi autonoma.Citește și: Ministrul Transporturilor…

- credite nebancare Pentru ca orice idee are nevoie si de sprijinul necesar pentru a fi pusa in aplicare, Provident iti vine in ajutor! Du-ti orice plan la bun sfarsit, fie ca este vorba de renovarea garajului sau achizitia unui nou televizor, cu credite nebancare de la Provident! Conditiile de aplicare…

- Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Manzatu, a declarat luni, la Ramnicu Valcea, ca dupa 2021 din fondurile aferente politicii de coeziune nu se va mai putea finanta constructia de depozite ecologice si ceea ce inseamna sisteme integrate de gestionare a deseurilor si ca a fost o 'mana cereasca'…

- O femeie și cei doi copii ai ei au ars de vii, in noaptea de duminica spre luni, intr-un incendiu izbucnit la casa lor, in comuna Poiana Teiului din județul Neamț.Citește și: Rareș Bogdan arunca in aer scena politica: Eu nu pot sa stau la masa cu Tariceanu și Tudose/ VIDEO Potrivit…

- ”Dragi pensionari, vreau sa lamurim un singur lucru: daca astia de la pnl, usr si pmp ajung cumva la putere, vor taia fara mila toate majorarile! Apoi vor impozita iar, fara mila, toate pensiile. Pentru ca asta au anuntat ca vor face si chiar o vor face! Sa nu spuneti ca nu v-am zis!”, a precizat…

- Cele doua propuneri trimise de Viorica Dancila la Bruxelles, Dan Nica si Rovana Plumb, ar fi fost respinse, scrie EurActiv.com.Citește și: Rareș Bogdan, anunț bomba despre Kovesi:Ceruta de urgența la Parchetul UE In locul lor ar putea fi propusa actuala sefa a diplomatiei, Ramona Manescu.…