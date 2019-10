Guvernul Orban, negocieri intense. Rareș Bogdan: Problema numărul 1 Rareș Bogdan a vorbit in direct la Romania TV despre posibilitatea ca PMP sa primeasca un scaun de ministru in noul Guvern, dar și despre formarea și investirea Guvernului Orban. ”Eu, ca prim vice președinte al PNL susțin ca PMP poate face parte oricand dintr-un executiv condus de PNL. Este un partid care impartașește valorile europene, valorile noastre, deci nu este vad nicio problema in a intra partidul domnului Tomac, Turcescu, Pașcanu și Basescu in Guvernul Orban, daca doresc acest lucru. Acestea sunt nume care mi-au venit in minte. Am ințeles ca se intalnesc astazi și vor sta de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

