Guvernul Orban, listă de miniştri. Tăriceanu: Se putea mai bine "A fost prezentata echipa guvernamentala. Parerea mea e ca se putea un pic mai bine. Sa ma explic. Sigur, echipa guvernamentala o face premierul și el e responsabil pentru oamenii pe care ii considera capabili sa duca la indeplinire programul de guvernare asumat. Dar nu pot sa nu remarc, in primul rand, numarul scazut al doamnelor in acest Cabinet. Spre deosebire de ultimele guverne, acesta, cu doar trei, are probabil cel mai scazut numar de femei. Cred ca reprezentarea in instituțiile de conducere ale statului ar trebui sa incurajeze prezența femeilor, sa devina o constanta, respectand… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, cel care a anunțat deja public ca va susține in Parlament guvernul liberal, lanseaza un val de critici la adresa echipei lui Ludovic Orban. Tariceanu considera ca in acest Guvern sunt prea puține femei și, totodata, este greșita numirea lui Nicolae Ciuca…

- Victor Ponta a luat o decizie in privința investirii Guvernului Orban, așa cum anunțase DC News inainte ca fostul premier sa intre la discuții cu Ludovic Orban. Acum este oficial: PRO ROMANIA nu voteaza Guvernul Orban. ”Nu vom vota Guvernul PNL!”, a zis Victor Ponta.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, duminica seara, ca este increzator in sansele Guvernului Orban de a trece in Parlament deoarece criza politica din Romania nu trebuie...

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, duminica seara, ca este increzator in sansele Guvernului Orban de a trece in Parlament deoarece criza politica din Romania nu trebuie prelungita. "Eu cred ca are mai multe sanse sa treaca decat nu pentru ca banuiesc ca si la ceilalti lideri politici…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, duminica seara, ca este increzator in sansele Guvernului Orban de a trece in Parlament deoarece criza politica din Romania nu trebuie prelungita. "Eu cred ca are mai multe sanse sa treaca decat nu pentru ca banuiesc ca si la ceilalti lideri politici…

- "Nu este o situatie tragica, dar nici una foarte buna. Spre deosebire de alti parlamentari cuprinsi de euforie, eu nu impartasesc acest sentiment. Trebuie sa gasim o solutie politica cat mai rapid pentru a iesi din aceasta criza, pentru ca atunci cand pica guvernul este evident o criza. Din ce am…

- "Cu parere de rau, din motive personale, am decis sa ma retrag din proiectul politic PRO Romania. Raman in continuare un simpatizant al lui Victor Ponta pe care il consider cel mai capabil politician pe care il are Romania in prezent Promit sa le fiu alaturi fostilor mei colegi de partid cu sprijin…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, critica, vineri, pe Facebook, discursul lui Klaus Iohannis de la Consiliul National PNL. "Am urmarit discursul de ieri al dlui Klaus Iohannis la Consiliul National al PNL, for care de doi ani incoace nu se mai intruneste decat pentru presedinte. Echidistanta…