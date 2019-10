Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat ca a discutat cu premierul desemnat, Ludovic Orban, dar a ramas la aceeași opțiune: Pro Romania nu va susține noul guvern.”A fost o discuție foarte scurta, ca nu avem foarte multe de discutat. Discuțiile nu puteau sa avanseze in sensul ca vom susține…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, alaturi de senatorul Adrian Țuțuianu vor merge la negocieri premierul desemnat, Ludovic Orban, de la ora 13.00. PNL poarta in aceste zile negocieri intense pentru a obtine sprijinul pentru Guvernul Orban in Parlament. Premierul desemnat, Ludovic Orban, se va intalni,…

- Victor Ponta a declarat ca va discuta cu Ludovic Orban cateva condiții pe care le are pentru a susține cabinetul. Totuși, Ponta este se parere ca negocierile de dupa moțiune au inceput prost și ca Orban are șanse mici sa treaca Guvernul prin Parlament. "Trebuia sa inceapa altfel: toate partidele…

- Disputa pe tema ministrului de Finanțe intre liderul PRORomania și europarlamentarul Rareș Bogdan, in direct la Digi24. Rareș Bogdan l-a criticat pe Teodorovici pentru faptul ca anticipeaza taierile salariale pe care Guvernul Orban le va face, numindu-l pe ministrul Finanțelor un "degenerat in funcție".…

- Un eventual succes al moțiunii de cenzura arunca in aer coaliția celor doua partide care il susțin pe Mircea Diaconu. ProRomania, al carei plan este unificarea Stangii sub conducerea lui Victor Ponta, a anunțat ca va sprijini un guvern PSD, fara Dancila, Fifor etc. Singura problema este…

- "Optiunea noastra este de a discuta de un guvern de un an de zile, pana la alegeri, un guvern de centru-stanga, asa cum a fost votat in 2016, fara doamna Dancila, fara domnul Fifor', a afirmat Ponta. "Am fost intrebat daca il votez pe Orban. Nu, domnule, nu il votez si nici nu mi-a cerut Ludovic…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca Mircea Diaconu este sabotat de unii jurnaliști de la Antena 3, ca parte a jocului facut de gașca din jurul premierului Viorica Dancila.Citește și: Rareș Bogdan arunca in aer scena politica: Eu nu pot sa stau la masa cu Tariceanu și Tudose/ VIDEO…

- Parlamentarii Partidului National Liberal vor depune o motiune de cenzura, a anuntat, luni, liderul formatiunii, Ludovic Orban. "Am luat decizia depunerii unei motiuni de cenzura cu atat mai mult cu cat este din ce in ce mai probabila destramarea coalitiei de guvernare si retragerea unui partid din…