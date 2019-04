Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Iohannis caștigase și in urma cu doua saptamani unul din cele trei procese deschise de ministrul Apararii, Gabriel Leș, și acesta a fost obligat sa il repuna in funcție pe Șeful Armatei. ”Domnul general Ciuca a fost repus in funcție, pentru ca instanța a decis ca se ridica suspendarea.…

- Președintele Klaus Iohannis a caștigat din nou in instanța repunerea in funcție a generalului Nicolae Ciuca pe funcția de Șef al Marelui Stat Major. Marți, Curtea de Apel a admis recursul Administrației Prezidențiale și a anulat suspendarea din funcție a generalului Ciuca.

- MApN pierde procesul cu președintele Iohannis Curtea de Apel Bucuresti i-a dat câstig de cauza presedintelui Klaus Iohannis în procesul cu Ministerul Apararii în care era ceruta anularea decretului de prelungire cu un an a mandatului generalului Nicolae Ciuca în functia de…

- Curtea de Apel București a respins, vineri, acțiunea Ministerului Apararii prin care a solicitat anularea decretului semnat de Klaus Iohannis, de prelungire a mandatului de șef al Statului Major al Apararii pentru Nicolae Ciuca. Decizia nu este definitiva.

- Administratia Prezidentiala a contestat decizia Curtii de Apel Bucuresti, din 31 ianuarie, prin intermediul careia a fost suspendat decretul prezidential prin care a fost prelungit mandatul sefului Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca. Drept urmare, actiunea Administratiei Prezidentiale…

- Magistratii din cadrul Curtii de Apel Bucuresti au stabilit un nou termen in dosarul in care Ministerul Apararii Nationale solicita anularea decretului semnat de presedintele Klaus Iohannis prin care a fost prelungit mandatul sefului Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca. Cauza se va afla…

- „Respinge cererea de repunere pe rol ca nefondata. Respinge exceptia inadmisibilitatii cererii de suspendare, exceptia lipsei calitatii procesual active a reclamantului si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei Administratia Prezidentiala ca nefondate. Ia act de renuntarea reclamantului…

