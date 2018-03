Guvernul nu vrea REDUCEREA impozitului auto. Care e motivul

Stiri pe aceeasi tema

- Iubita lui Liviu Dragnea, alaturi de el, la Congresul Extraordinar al PSD. Iubita lui Liviu Dragnea participa la Congresul Extraordinar al PSD. Aceasta a ajuns la Sala Palatului cu puțin timp inainte de inceperea reuniunii, impreuna cu premierul Viiroca Dancila, Gabriela Firea și comisarul european…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan comenteaza intr-o postare pe Facebook criza imunoglobulinei, care a lovit Romania. Acesta susține ca vinovatul principal pentru „degringolada” autoritaților este Liviu Dragnea, care trebuie sa-și dea demisia din toate funcțiile publice.Noua conducere SRI…

- Procurorul general Augustin Lazar afirma intr-un interviu acordat AGERPRES ca "bruiajul" care exista in jurul sistemului judiciar din Romania nu trebuie sa impresioneze pe nimeni din justitie, intrucat este necesara asigurarea unor institutii "nediscreditate", a unei ordini de drept "ferme", la nivel…

- Rata de abandon a cosului de cumparaturi este una dintre cele mai mari provocari ale magazinelor care fac comert online. Cei care au afaceri pe internet vor avea tot mai mult de furca in a gasi calea spre inima si portofelul clientilor lor datorita sofisticarii utilizatorilor, a cresterii competitiei…

- Fabricarea corvetelor militare in Romania este tot mai aproape de realitate. Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, o hotarare pentru incheierea unui acord-cadru pentru patru corvete construite si dotate la un santier naval din Romania.

- George Tal spune lucrurilor pe nume. Iubitul artistei crede ca un act le-ar putea distruge relatia care functioneaza asa de mai bine de 11 ani.Daniela Gyorfi si George Tal formeaza unul dintre cele mai longevive cupluri de la noi.Sunt impreuna de mai bine de 11 ani si nici macar faptul ca au devenit…

- Deputatul PNL Mara Calista a anuntat luni ca liberalii vor depune o motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, intitulata „Lia Olguta Vasilescu – ministrul minciunii si al injustitiei sociale”, motiunea vizand ordonante de urgenta date de Guvern care „n-au facut decat sa…

- Guvernul a adoptat o hotarare prin care, si in 2018, agricultorii vor beneficia de sprijin financiar pentru reducerea accizei la motorina, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "In sedinta de astazi a fost adoptata o hotarare de Guvern prin care agricultorii vor…

- Nave din cadrul Fortei maritime de reactie rapida a NATO efectueaza saptamana aceasta exercitii impreuna cu Fortele navale romane, in Marea Neagra. Motivul este acela in scopul intensificarii abilitatii Aliantei Nord-Atlantice de a proteja "suveranitatea nationala" prin apararea colectiva.

- „Consiliul Judetean a depus un proiect pentru ca modernizarea acestui drum sa fie finantata prin Programul National de Dezvoltare Locala, dar proiectul a fost respins fara nicio explicație. El nu a fost susținut nici de parlamentarii PSD Mihai Fifor, Dorel Caprar, Florin Tripa și Adrian Todor, și…

- Presedintele Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), Alexandru Cumpanasu si Ministrul Economiei, Danut Andrusca, s-au intalnit, astazi, pentru a discuta despre protejarea resurselor minerale si despre consolidarea cooperarii institutionale dintre CNMR si Ministerul Economiei. Ministrul…

- Simona Halep se destainuie: ”Cand ma hotarasc sa fac un copil, voi renunța la tenis”. Pe ce barbat ar vrea sa-l intalneasca Simo. Simona Halep nu are in acest moment nici o relație. Acum nu exista nimeni in viața mea. Mi-aș dori sa-mi intalnesc iubirea. Trebuie sa fie frumos, bland și sa se poarte frumos…

- Vești proaste pentru fanii Simonei Halep! Deși aceasta a fost trecuta pe lista oficiala pentru meciurile Romaniei de la Fed Cup cu Canada, Halep nu va juca la Cluj.Site-ul doartenis.ro scrie ca Simona Halep va sta in tribune la Cluj. Motivul il reprezinta accidentarea suferita de jucatoarea…

- Suporterii dinamoviști vor sa-i ia clubul lui Ionuț Negoița. Și-au propus sa adune 100.000 de semnaturi. Situația este in coada de pește la gruparea ”cainilor”, ținuta la apa mica de catre patronul Ionuț Negoița. Fanii vor sa-i clubul lui Negoița, care investește puțin in club și, pe deasupra, are mari…

- Romania trebuie sa adopte un model economic diferit, daca vrea sa evite o criza provocata de actualul boom bazat pe consum, potrivit lui Matteo Patrone, directorul regional al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), citat de Bloomberg. Cresterea a fost supraincarcata prin…

- Actionarii City Insurance, liderul pietei RCA si asiguratorul cu cele mai mari venituri dupa primele noua luni ale anului trecut, au decis in data de 11 ianuarie 2018 sa majoreze cu 20 de milioane de euro capitalul social al societatii, potrivit hotararii publicate joi, 1 februarie 2018, in Monitorul…

- Guvernul va discuta, in sedinta de miercuri, o ordonanta de urgenta privind prorogarea unor termene prevazute in Legea 227/2015 privind Codul fiscal, care vizeaza Formularul 600. Luni, premierul Viorica Dăncilă anunţa, în plenul Parlamentului, că în această săptămână…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, critica ANAF-ul și o amenința pe șefa instituției, numita vara trecuta, la instalarea premierului Mihai Tudose cu demiterea. Nemulțumirea șefului PSD pleaca de la o ordonanța referitoare la Agenția Naționala de Administrare Fiscala data la sfarșitul anului trecut, cu…

- "Avem in vedere modernizarea legislatiei privind sistemului judiciar, astfel incat acesta sa fie asemanator cu cele din statele membre ale UE, impiedicand astfel aparitia exceselor sau abuzurilor din partea acestei puteri ale statului. Si in sistemul judiciar vom aplica aceleasi principii descrise…

- Guvernul va propune modificarea cotei TVA de la 19% la 18%, incepand cu 1 ianuarie 2019, se arata in noul program de guvernare ce va fi prezentat Parlamentului de Cabinetul condus de Viorica Dancila, potrivit publicației Profit.ro. Cu o cota a taxei pe valoarea adaugata de 18%, Romania va avea a doua…

- ♦ La patru ani de la inceputul exercitiului financiar 2014-2020, Romania a primit rambursari de la UE de doar 600 mil. euro, dintr-un total alocat de 22,5 mld. euro. Ministerul Fondurilor Europe­ne a publicat in sfarsit o statistica a absorbtiei fondu­rilor europene pentru exerci­tiul…

- "E cineva acolo? Shinzo Abe si-a ales cel mai prost moment sa viziteze Romania", a scris, marti, Euronews, despre vizita premierului japonez, care a sosit in Romania imediat dupa ce Mihai Tudose a parasit Guvernul.Premierul japonez Shinzo Abe a calatorit 8.700 de kilometri pentru a face o…

- Impartirea banilor de la bugetul de stat este un subiect de nemultumire in fiecare an. Judetele din vestul tarii sunt nemultumite ca Bucurestiul le ia prea multi bani pentru a subventiona...

- Ponta, despre criza politica: Conducerea mafiotizata a PSD folosește Partidul, Guvernarea și Parlamentul doar pentru bani, putere și protecție in fața legii, a scris fostul premier, vineri, pe Facebook, el aratand ca se uita cu tristețe la un ”PSD condus de traseisti impostori de la PD și PRM , de feudali…

- Ideea reducerii alocațiilor pentru copiii care traiesc in alta țara, in timp ce parinții lor muncesc in Austria, a fost lansata cu 2 ani in urma de Sebastian Kurz, cand era ministru de externe. El aprecia ca este vorba despre o incorectitudine de sistem sa transferi pentru 2 copii care nu traiesc in…

- Dupa ce anul trecut, Romania se afla pe primul loc in regiune in materie de schimbari legislative, reprezentantii mediului de afaceri si cetatenii platitori de taxe si impozite se intreaba ce va mai fi anul acesta? Se stie doar ca exista o serie de initiative care au fost incepute sau anuntate anul…

- Locuitorii din nord-vestul Bulgariei strang semnaturi pentru separarea regiunilor Vidin, Montana si Vrata de restul tarii. Oamenii spun ca vor autonomie sau... unirea cu Romania, anunta agentia de stiri Sofia din Bulgaria.

- Hotelierii se asteptau insa ca, de Revelion, numarul turistilor sa scada comparativ cu anul trecut, tinand cont de puterea de cumparare mai mica si de faptul ca in aceasta perioada n-a fost zapada, arata un comunicat transmis joi de FPTR. "Fara sa fi devenit, asa cum ne dorim, de altfel, cu…

- Guvernul va realiza in Muntii Fagaras cel mai mare domeniu schiabil din Romania, care va cuprinde peste 150 de kilometri de partii, anunta ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre. El a vizitat la finele anului trecut zona Balea, dupa care s-a intalnit cu reprezentantii primariilor si operatorii turistici…

- Anul 2018 a inceput cu intrarea in vigoare a unor modificari legislative care afecteaza cea mai mare parte a populatiei, dar si mediul de afaceri, cele mai importante schimbari vizand trecerea contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat, cresterea salariului minim brut pe economie…

- 2018 aduce schimbari majore pentru companiile din Romania și pentru angajații acestora. De la 1 ianuarie intra in vigoare ordonanța privind transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Patronii ar trebui ca de la 1 ianuarie sa majoreze salariile brute in medie cu 20%, astfel incat…

- Masuri pentru mentinerea statutului fiscal special pentru angajati din domeniul IT, cercetare-dezvoltare, persoane cu dizabilitati si sezonieri. In conformitate cu legislatia in domeniul ajutorului de stat, Guvernul a aprobat astazi, prin Memorandum, declansarea procedurilor necesare pentru instituirea…

- * Plata in acelasi cont unic a contributiilor sociale, precum si a impozitului pe profit/ venit/ dividende, a impozitului pe veniturile microintreprinderilor sau impozitul specific unor activitati va intra in vigoare incepand cu 1 iulie 2018. In acest sens, Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta…

- Primarul PSD al Iasiului, Mihai Chirica, a declarat ca repartitia investitiilor de la bugetul de stat pentru regiunea de nord-est este una mizerabila, precizand ca in plus Iasiul pierde si 15 milioane de euro anul viitor prin reducerea cotei impozitului pe venit la 10 la suta. “Regiunea de nord-est…

- Pașunatul animalelor domestice va fi permis pe perioada intregului an crescatorilor care sunt proprietari sau dețin cu orice titlu terenuri agricole ori au acordul scris al proprietarilor de terenuri agricole, pe care se pașuneaza. Masura a fost luata de Guvern printr-o ordonanța de urgența care ridica…

- "Este un buget care-si aseaza ca reper criteriile de la Maastricht. Este gresit. Criteriile de la Maastricht, din punct de vedere deficit bugetar, sunt depasite din anul 2010, cand Consiliul European a propus statelor membre tratatul fiscal pe care l-a ratificat si Romania prin votul din cele doua…

- Economistul Mihai Bojoaica, singurul candidat la concursul pentru ocuparea postului de manager al Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbraveni, a obținut un rezultat nesatisfacator la ultima proba. Conform site-ului unitații sanitare, rezultatul la proba interviului de sustinere publica…

- Cu titlul “Oroare la Bucuresti”, cotidianul Corriere della Sera a publicat imaginile teribile surprinse la metrou de camerele video de supraveghere, marti seara, iar tabloidul Daily Mail scrie ca politia a arestat o femeie in varsta de 36 de ani care ar fi impins o chelnerita pe sinele de tren, transmite…

- Motivul pentru care Anca Neacșu s-a intors in Romania. Fosta artista de la ASIA va petrece Craciunul alaturi de familia ei și este foarte fericita ca poate face asta. Cantareata Anca Neacsu, fosta membra a trupei ASIA, care locyuiește in Turcia, s-a intors in Romania, pentru familia ei. Vedeta s-a…

- Asociatia Municipiilor din Romania (AMR) anunta ca, avand in vedere prevederile proiectului de Lege a bugetului de stat pentru anul 2018, municipiile din Romania inregistreaza pierderi de venituri substantiale. Potrivit unui comunicat al AMR, o cauza a pierderii de venituri este reducerea cotei impozitului…

- - Prin reducerea cotei impozitului pe venit de la 16% la 10% (OUG 79/2017) municipiile din Romania inregistreaza pierderi de venituri substanțiale. - Reducerea veniturilor pe care le vor avea la dispoziție municipiile in anul 2018 se datoreaza in mare parte și procedurii de folosire a 50%…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, l-a asigurat, marti dimineata, pe presedintele Uniunii Democrate din Romania, Kelemen Hunor, ca Guvernul maghiar urmeaza sa acorde sprijin in continuare pentru dezvoltarea institutiilor culturale si de invatamant care asigura pastrarea identitatii maghiare din Ardeal,…