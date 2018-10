Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a anunțat miercuri seara, la un post de știri, ca se lucreaza pentru o propunere privind "restructurarea financiara", adica amnistia fiscala. Propunerea ar trebui sa fie gata la sfarșitul acestei luni.

