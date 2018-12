Guvernul nu a gasit formula pentru noua taxa auto, desi promite solutii de 2 ani: "Matematica nu e usoara!"

Stiri pe aceeasi tema

- Deși a promis in mai multe randuri și a oferit mai multe termene pentru o noua taxa auto (ultimul termen fiind sfarșitul acestui an), ministrul Mediului, Grațiela Garilescu, a declarat, marți, ca o astfel de taxa nu exista in prezent.„Pana la ora actuala, o forma care sa fie agreata (o noua ...

- Marți, 27 noiembrie 2018, la Romania TV in cadrul emisiunii ”Ediția de Seara” secretarul general interimar al PSD, Codrin Ștefanescu a facut mai multe afirmații legate de actualitatea politica din Romania, facand mai multe referiri la adresa mea: ”Haideți sa vedem ce a facut propaganda inainte de a…

- Infiintarea structurilor teritoriale judetene ale Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) a fost aprobata de Guvern, anunta Ministerul Mediului. Cele 41 de structuri se vor organiza la nivel de servicii fara personalitate juridica si vor avea rol de administrare a ariilor naturale…

- Procesul in care Romania este trasa la raspundere la Curtea de Justitie a UE pentru ca nu asigura cetatenilor un aer respirabil a intrat in linie dreapta si are toate sansele sa se incheie cu o condamnare, din cate se intelege din explicatiile oficialilor. Gabriela Firea, primar al Bucurestiului…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, ca este „foarte suparat” pe ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, ca ministrul Justiției susținut de ALDE nu a facut ce trebuia sa faca și ca ministrul de Externe intarzie cu rechemarea ambasadorului George Maior.„Daca…

- Ziua Internationala a Nevazatorilor, mesajul ministrului Lia-Olguța Vasilescu: "Anual, la 15 octombrie, este celebrata Ziua Internaționala a Nevazatorilor sau Ziua bastonului alb, care este sprijinul de nadejde al persoanelor fara vedere. In Romania sunt 95.889 de persoane nevazatoare, din…

- "Digitalizarea si noile tipuri de relatii de munca determina cresterea numarului de lucratori care lucreaza pe cont propriu. De asemenea, multi lucratori sunt conditionati de angajatori sa isi desfasoare activitatea prin intermediul unui PFA sau al contractelor pe drepturi de autor in defavoarea…

- Intrebat daca ministrul Justitiei ar putea fi remaniat, Liviu Dragnea a raspuns: "Dar de ce a ajuns dintr-odata dl Tudorel Toader subiect? (...) Nu exista nicio lista facuta de nimeni - de nimeni care ar putea sa aiba putere de decizie in partid la remaniere. Al doilea lucru, am vorbit si cu dl Calin…