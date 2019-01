Guvernul, nouă surpriză pentru bănci. Borza: Multă ipocrizie aici ''Statul, in foamea lui de bani, avand și foarte multa imaginație, a scos in decembrie deja celebra și controversata Ordonanța 114, cu taxa pe lacomie, care inseamna impozite pe activele bancilor. Dar dracul nu e chiar atat de negru, ca fața de varianta pusa in dezbatere, care se incepe de la 1,5% ROBOR și se ducea pana in 1,2% taxa anuala, in realitate, pe ROBOR-ul de astazi, pentru ca daca va uitați bine, din 23 decembrie, mai ales la trei luni, la care se calculeaza creditele ipotecare, a scazut de la 3,04 la 2,88. O sa vedeți ca in urmatoarele trei luni ROBOR-ul se va duce in 2,5. Daca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

