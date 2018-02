Stiri pe aceeasi tema

- Un startup bazat pe inteligenta artificiala, care are ca fondator si un roman, a anuntat miercuri ca a reusit sa obtina o investitie de 3,91 milioane de dolari. Pe scurt, StatusToday este o platforma de inteligenta care vrea sa ajute patronii sa inteleaga comportamentul angajatilor la locul de munca,…

- Hackerii au furat 6 milioane de dolari din banca rusa utilizand prin sistemul SWIFT. Atacul cibernetic lansat anul trecut a fost facut prin intermediul sistemului de mesagerie internațional SWIFT, a anunțat vineri banca centrala rusa, citata de Reuters. Dezvaluirea, aflata intr-un raport al bancii centrale…

- Hackeri necunoscuti au furat anul trecut 339,5 milioane ruble (sase milioane de dolari) dintr-o banca ruseasca in urma unui atac in care au utilizat sistemul international de plati SWIFT, a anuntat vineri Banca Centrala a Rusiei, transmite Reuters.

- Rapperul american Kanye West si compania de asigurari Lloyd’s of London, careia ii cerea plata unor daune de aproape 10 milioane de dolari, deoarece nu i-a acordat despagubirea pentru concerte pe care le-a anulat, au ajuns la un acord, punand capat conflictului in instanta, scrie NEWS.RO, citand…

- Producatorul de tevi industriale TMK-Artrom Slatina va lansa oficial in productie, vineri, un complex de tratamente termice pentru tevi din otel, realizat in urma unei investitii de 36 milioane de dolari.

- Uber Technologies va plati Waymo, divizia de vehicule autonome a Alphabet, 245 de milioane de dolari, sub forma de actiuni proprii, petru inchiderea unui litigiu legat de secrete comerciale, acord ca permite Uber sa lase in urma una dintre cele mai dificile controverse, transmite Reuters. Acordul…

- Broadcom Ltd a anuntat luni ca va luat un credit sindicalizat record, de pana la 100 de miliarde de dolari, pentru a finanta propusa achizitie de 121 de miliarde de dolari a producatorului de chipuri pentru smartphone-uri Qualcomm Inc, aceasta urmand sa fie cea mai mare achizitie realizata vreodata…

- Japonezii de la Fujifilm au anuntat ca vor da afara 10.000 de oameni la nivel global dupa ce a achizitionat compania americana Xerox si a creat business-ul comun Fuji Xerox, pentru a se adapta declinului pe care il inregistreaza industria copiatoarelor in era digitala, potrivit Reuters. …

- Un cetațean brazilian a fost condamnat la aproape trei ani de inchisoare de curtea districtuala din S.U.A., pentru conspirația de a spala bani din incasarile schemei piramidale TelexFree. Polițiștii americani au gasit aproape 20 de milioane de dolari cladiți intr-un pat, scrie Telegram Massachusetts.…

- Producatorul de semiconductori Nvidia a raportat un profit net de 1,12 miliarde de dolari, aproape dublu fața de cele 655 de milioane de dolari din ultimul trimestru al anului 2016, dupa ce minarea de criptomonede și cererea mare ce cipuri pentru centre de date au crescut vanzarile companiei cu 34%,…

- Serviciile de spionaj din Coreea de Sud au anunțat in Parlamentul de la Seul ca statul vecin, Coree de Nord, ar fi fost in spatele atacului cibernetic ce a dus la furtul unor monede digitale in valoare de 530 de milioane de dolari de pe platforma Coincheck din Japonia, scrie Reuters . Acesta este cel…

- Defense Logistics Agency (DLA), o agentie din cadrul Pentagonului, nu detine documente cu care sa arate cum a cheltuit sute de milioane de dolari, a stabilit un audit, relateaza BBC News potrivit News.ro . Firma Ernst and Young a descoperit ca agentia nu poate sa justifice contabil cheltuirea sumei…

- ONU a descoperit ca Phenian a caștigat 200 de milioane de dolari, din ianuarie pana in septembrie 2017, din exporturi, deși acestea sunt interzise. Țara a caștigat bani din transporturile de carbune, fier, oțel și alte marfuri catre China, Malaezia, Coreea de Sud, Rusia și Vietnam, potrivit unui raport…

- Miliardarul american Bill Gates a finantat un laborator de cercetare care vrea sa creeze vaca perfecta, relateaza Le Figaro. Aceasta va putea produce la fel de mult lapte ca o vaca din Europa si va rezista la incalzirea globala, scrie Ziarul Financiar, potrivit rtv.net.

- Grupul german BMW a cumparat toate actiunile detinute de Sixt la firma lor mixta DriveNow, deschizand calea pentru o alianta cu rivala Daimler, in domeniul serviciilor de transport car-sharing si robo-taxi, pentru a concura mai bine cu Uber si Lyft, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si…

- ​Netflix a adaugat trimestrul trecut un numar record de 8 milioane de abonati si a ajuns la 117 milioane in cele 190 de tari in care este prezenta, noteaza Reuters. Compania are planuri mari pentru acest an cand si-a bugetat investitii de 8 miliarde dolari in seriale si emsiuni si doua miliarde dolari…

- Criptomoneda BitConnect a inregistrat o crestere de 382% peste noapte, dupa ce ieri piata criptomonedelor a inregistrat o prabusire devastatoare pentru multi investitori. Potrivit platformei coinmarketcap.com, valoarea unui BitConnect (BCC) este de 41,77 dolari, ajungand la o capitalizare…

- Cotatia barilului de petrol Brent la bursa ICE Futures din Londra a depasit 70 de dolari, pentru prima data din noiembrie 2014, dupa ce Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) a anuntat ca va continua sa limiteze furnizarea, transmite Reuters, prelauta de Agerpres. Joi, cotaţia barilului…

- Malaezia a semnat un acord, miercuri, prin care va plati compania americana Ocean Infinity cu pana la 70 de milioane de dolari daca aceasta va gasi aeronava disparuta in zborul Malaysia Airlines MH370, in cadrul unei misiuni de cautare cu durata de 90 de zile pe care o va efectua in sudul Oceanului…

- O persoana din Statele Unite a devenit peste noapte mai bogata cu … 570 de milioane de dolari. Acesta este premiul ciștigat in cadrul loteriei Powerball, la scurt timp dupa ce un alt premiu fabulos a fost revendicat tot in Statele Unite. Un Noroc a reușit sa ghiceasca toate numerele la loteria Powerball…

- Chris Zylka a cerut-o de sotie pe Paris Hilton in timpul unei mini-vacante petrecute in Aspen zilele trecute, acesta daruindu-i un inel de logodna in valoare de 2 milioane de dolari. Cererea in casatorie a fost filmata si postata de Paris Hilton pe Instagram, iar ulterior aceasta i-a facut si o declaratie…

- Statele Unite au dezmintit neoficial, vineri, o stire potrivit careia au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, informeaza Reuters.Stirea fusese difuzata de site-ul Axios, preluat de Reuters, citand trei surse diplomatice…

- Statele Unite vor investi peste 200 de milioane de dolari pentru renovarea si construirea de structuri militare in Europa, care au ca scop descurajarea agresiunii rusești, informeaza Digi24.ro. Conform bugetului

- Angela Ahrendts in varsta de 57 de ani a incasat 24 de milioane de dolari (20 milioane de lire sterline) in 2017, potrivit declarațiilor companiei Apple. Asta inseamna aproape de doua ori mai mult decat CEO-ul Tim Cook, care a caștigat 12,8 milioane de dolari (9 milioane de lire). Cu toate acestea,…

- Mai sunt doar cateva ore pana cand poate fi incasata recompensa in valoare de 10 milioane de dolari promisa persoanei care va ajuta Muzeul Gardner din Boston sa recupereze mai multe picturi semnate de maestri olandezi si francezi, furate

- Cel puțin 600 de milioane de dolari au fost sustrași din Banca de Economii, Unibank și Banca Sociala in perioada 2012-2014. BNM a publicat o sinteza detaliata a celui de-al doilea raport Kroll, realizat de Steptoe and Johnson.

- Lady Gaga a semnat un contract exclusivist cu Caesars Entertainment Corp. din Las Vegas, urmand sa cante in diferite locuri deținute de aceasta companie in urmatorii doi ani. Pentru aceasta perioada, vedeta va primi in schimb aproximativ … 75 de milioane de dolari. Lady Gaga va canta din decembrie 2018,…

- Grupul chinez CEFC si grupul financiar Penta au facut o oferta comuna pentru a cumpara, cu aproximativ 2 miliarde de dolari, intreprinderile media ale Central European Media Enterprises (CME), proprietarul Pro TV, de la Time Warner, in timp ce alt licitator, PPF, si-a retras oferta, scrie Reuters.

- Informația este publicata de Reuters, care citeaza surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. In august, Air Berlin si-a declarat insolventa, dupa ce principalul sau actionar, compania Etihad Airways din Abu Dhabi, a incetat sa ii mai acorde sprijin financiar. Acest anunt a obligat Guvernul…

- "Ca sa sumarizez faptele, misiunea mea era sa fac inmultesc banii clientilor”, a declarant el. Gaglio era unul dintre cei doi manageri ai unui fond de administrare de averi elvetian denumit Hottinger & Partners. Clientii lui erau din toata lumea: oameni de afaceri din Singapore, artisti din Italia,…

- Filmul „Star Wars: Ultimii Jedi/ Star Wars: The Last Jedi” a generat incasari de 450 de milioane de dolari din vanzarea de bilete la nivel mondial in weekendul de debut, a anuntat, duminica, compania Walt Disney, informeaza Reuters, citat de news.roFilmul marcheaza un nou succes pentru Disney,…

- Pentagonul a cheltuit 22 de milioane de dolari din bugetul Departamentului de Stat pentru derularea unui program care sa investigheze OZN-urile, scriu jurnalistii de la New York Times, care redau mai multe interviuri cu persoane implicate si citeaza inregistrari pe care le-au obtinut in acest sens.

- Un spital unic in lume a fost deschis in Dubai. Cu sali de operație impecabile și aparatura de ultima generație, unitatea medicala, destinata exclusiv camilelor, reprezinta o investiție de aproape 11 milioane de dolari. Primul spital veterinar din lume dedicat exclusiv camilelor a fost deschis la Dubai.…

- Gigantul american Apple este aproape de achizitionarea aplicatiei Shazam, cu suma de aproximativ 400 de milioane de dolari, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Shazam Entertainment Ltd, o companie britanică înfiinţată în 1999, permite…

- Unul dintre cele mai mari diamante brute din lume a fost vandut pentru 6,5 milioane de dolari la o licitatie organizata luni, la New York, iar banii vor fi folositi in proiecte de dezvoltare derulate in Sierra Leone, scrie MEDIAFAX, citand Reuters.Citeste si: DEZVALUIRI - 'Fabrica de generali'…

- New York Rangers, cotata la 1,5 miliarde de dolari, este cea mai valoroasa franciza din liga profesionista nord-americana de hochei (NHL), pentru al treilea an la rand, potrivit clasamentului publicat marți de revista Forbes, relateaza Reuters. Rangers valoreaza aproape de trei ori media…

- Biroul procurorului special american Robert Mueller a cheltuit pana acum 3,2 milioane de dolari cu ancheta ce i-a fost incredintata privind presupusa ingerinta rusa in campania prezidentiala din 2016, a anuntat marti Ministerul american al Justitiei, intr-un raport citat de Reuters. Acesti bani au…

- Duminica, unele dintre cele mai luminate minti din stiinta s-au adunat la Ames Research Center al NASA pentru ”Breakthrough Prize”, unul dintre cele mai mari premii in stiinta. Li se va acorda recunoasterea mai multor cercetatori, iar...

- Unul dintre cele mai mari diamante brute din lume a fost vandut pentru 6,5 milioane de dolari la o licitatie organizata luni, la New York, iar banii vor fi folositi in proiecte de dezvoltare derulate in Sierra Leone, transmite Reuters.

- De 1 decembrie, presa este concentrata pe parada și pe diverse moduri de sarbatoare. Totuși, intre toate știrile și-a facut loc și vestea ca Bitdefender a ajuns sa fie evaluata la o valoare imensa pentru o companie romaneasca.

- Paul Manafort, fostul sef de campanie al lui Donald Trump, a incheiat un acord cu procurorul special Robert Mueller pentru a fi eliberat pe o cautiune fabuloasa de 11,65 milioane de dolari. Informatia o da avocatul Downing , citat de Reuters.

- China finanteaza proiecte in valoare de mai multe miliarde de dolari in Iran, facandu-si drum din ce in ce mai adanc in economia iraniana, in timp ce competitorii europeni depun eforturi sa gaseasca banci doritoare sa le finanteze ambitiile, au declarat oficiali din guvernul si industria iraniene, potrivit…

- Compania de moda a Victoriei Beckham, fosta membra a trupei Spice Girls, a primit o finantare de 40 de milioane de dolari de la NEO Investment Partners pentru a se dezvolta, atat in ceea ce priveste magazinele, cat si comertul electronic, informeaza Reuters. Potrivit site-ului The Business of Fashion,…