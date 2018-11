Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi, 18 septembrie, la Palatul Victoria, in marja Summit-ului Inițiativei celor Trei Mari, care se desfașoara la București, o intrevedere cu Președintele Camerei Deputaților a Parlamentului R. Cehe, Radek Vondracek. Dialogul cu oficialul ceh a reliefat nivelul…

- Premierul Romaniei a criticat dur scandalul de la Summit-ul Inițiativei celor Trei Mari, cand nu a reușit sa se intalneasca cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, la Aeroportul Baneasa, la sosirea acestuia in Romania. Guvernul a dat vina pe SPP, pentru aceasta gafa de protocol. ”Din…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut marti, la Palatul Victoria, o intrevedere cu premierul Republicii Polone, Mateusz Morawiecki, in marja Summit-ului Initiativei celor Trei Mari, context in care a fost reliefat stadiul foarte bun al relatiei strategice bilaterale, scrie Agerpres. Potrivit…

- Prim-ministrul Romaniei, doamna Viorica Dancila, a avut astazi o intrevedere cu Președintele Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker, aflat in vizita in Romania pentru a participa la Summit-ul Inițiativei celor trei mari. Cei doi oficiali au avut o discuție cordiala, al carei subiect central a…

- Guvernul face primele precizari despre intalnirea pe care premierul Dancila a avut-o la Aeroportul Baneasa cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker."Prim-ministrul Romaniei, doamna Viorica Dancila, a avut astazi o intrevedere cu Președintele Comisiei Europene, domnul Jean-Claude…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat luni ca prin reuniunea de la Bucuresti se deschide o pagina foarte importanta in istoria Initiativei celor Trei Mari."Astazi, la Bucuresti, deschidem o pagina foarte importanta in istoria Initiativei celor Trei Mari. Ma bucur in mod special sa constat…

- Presedintele Klaus Iohannis va gazdui, luni si marti, la Palatul Cotroceni, cel de-al treilea Summit al Initiativei celor Trei Mari, la care vor participa noua sefi de stat, doi presedinti de Parlamente nationale, un prim-ministru si un ministru al Afacerilor Externe, fiind organizat in Bucuresti…