Guvernul modifică vârsta de pensionare pentru femei. Până la ce vârstă vor putea lucra Guvernul a decis in ședința de vineri ca femeile sa poata opta pentru pensionarea la 65 de ani, in prezent varsta de pensionare fiind de 63 de ani. Modificarea are loc în contextul în care Curtea Constituțională a României a decis că femeile trebuie să aibă şansa de a lucra până la 65 de ani, în cazul în care își doresc acest lucru. Astfel, actul normativ prevede că niciun angajator nu poate întrerupe contractul, dacă o angajată dorește să continue activitatea după vârsta… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

