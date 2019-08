Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aproba in sedinta de luni un proiect de modificare a legislatiei rutiere prin care vor fi amendati cei care folosesc telefonu... The post Se schimba legea! Sanctiuni dure pentru cei care tin telefonul in mana la volan sau fac live-uri pe Facebook appeared first on Renasterea banateana .

- Conform sursei citate, in perioada 1 - 5 august, in cadrul unei actiuni organizate pentru depistarea "piratilor" care efectueaza transporturi ilegale de persoane, au fost controlate peste 1.000 de vehicule si au fost efectuate 725 testari cu aparatul etilotest, fiind constatate trei infractiuni,…

- In perioada 1 – 4 august 2019, in cadrul acțiunii pentru depistarea celor care efectueaza transport neautorizat de persoane, polițiștii au depistat 244 de autovehicule ce efectuau, in mod ilegal, transport contra-cost de persoane, fiind dispuse 201 imobilizari de autovehicule folosite de „pirați”. Polițiștii…

- Soferii de taximetre din Iasi par sa fi declansat o adevarata cruciada impotriva concurentilor Uber. De pe data de 16 mai, Guvernul a modificat Legea 38/2003, prevazand ca soferii prinsi transportand ilegal calatori sa fie amendati pe loc. Vechea formulare era ca transportatorii pirati sa fie „iertati"…