Guvernul Merkel este interesat de importurile de gaze lichefiate pentru a reduce dependenta Germaniei de gazul rusesc

- Guvernul condus de Angela Merkel vrea sa construiasca, practic de la zero, o industrie a gazelor lichefiate (LNG) in Germania, in ideea de a reduce dependenta de gazele naturale care ajung prin conducte din Rusia si Norvegia, transmite Bloomberg. Germania, prima economie europeană, este din ce…

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, se pregateste sa-l felicite pe presedintele rus Vladimir Putin pentru realegerea lui la presedintia Federatiei Ruse si va evoca in acest context dezacordurile lor intr-o serie de probleme, a anuntat luni purtatorul de cuvant al cancelarului federal…

- Aproape jumatate din exporturile de arme ale SUA din ultimii cinci ani au avut ca destinatie Orientul Mijlociu, iar Arabia Saudita si-a consolidat locul doi in clasamentul celor mai mari importatori, conform unui raport citat de The Guardian. Institutul de Cercetare privind Pacea Internationala de la…

- Atac asupra unei moschei din Germania. Cinci persoane sunt cautate de poliție, dupa un incendiu criminal impotriva unei moschei din sudul Germaniei, au anuntat sambata justitia si politia, citate de Agerpres. Incendiul a fost declansat in noaptea de joi spre vineri la o moschee din Lauffen, la nord…

- Social-democratii germani au anuntat vineri numele ministrilor lor in noul Guvern al Angelei Merkel, cu Olaf Scholz la Finante, cu doar cateva zile inainte ca sefa conservatorilor sa primeasca al patrulea mandat, relateaza AFP, conform news.ro.Cancelarul german in exercitiu a fost nevoit sa…

- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in trimestrul patru din 2017, se arata intr-un raport publicat de Institutul pentru cercetarea fortei de munca (IAB), datele subliniind soliditatea pietei fortei de munca, care va sprijini in continuare cresterea bazata pe consum…

- Comisia Europeana (CE) a propus tarife vamale de 25% la importurile de otel, aluminiu, produse agricole, imbracaminte, incaltaminte si anumite bunuri industriale din SUA, ca represalii in urma anuntului presedintelui Donald Trump privind impunerea unei taxe de 25% la importurile de otel si de 10%…

- Turcia a emis o a doua cerere de extradare a liderului kurd sirian Saleh Muslim, solicitand detentia sa temporara si extradarea din Germania, a anuntat luni mass-media de stat din Turcia, dupa ce un...

- Igor Dodon se afla in aceste zile intr-o vizita de lucru la Berlin. Potrivit unui comunicat de presa emis de Presedintie, seful statului a avut vineri, 2 martie, mai multe intrevederi cu reprezentanti ai cancelarului Federal al Germaniei, ai Ministerului de Externe si cu deputati din Bundestagul german.

- Ministrii comertului din tarile membre ale UE au convenit ca ar putea reactiona daca Statele unite vor impune tarife pe importurile de otel si aluminiu, relateaza Deutsche Welle. UE ar fi in curs de a elabora o lista cu produse americane care ar putea fi vizate, printre care sucul de portocale si…

- Norvegia, un stat cu putin peste 5 milioane de locuitori si cu un PIB de 370,6 miliarde de dolari, se mentine pe primul loc la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, depasind cele mai puternice natiuni din punct de vedere economic si sportiv, Statele Unite, Germania si Canada. Norvegia…

- In urma cu 12 ani medicul Alin Blaga a inceput rezidentiatul in Cluj, iar sase ani mai tarziu a plecat intr-un spital din Germania. Timp de un an si jumatate, neurochirurgul a profesat intr-un orasel cu 40 de mii de locuitori aflat in sud-estul Germaniei. "Ce am invatat cel mai mult in Germania a fost…

- Producatorul auto Volkswagen a acceptat sa majoreze cu 4,3% salariile a peste 120.000 de angajati din Germania, incepand cu luna mai, a anuntat, miercuri, IG Metall, cel mai mare sindicat din Germania, transmit MarketWatch si Reuters. Acordul este similar celui obtinut luna aceasta de IG Metall…

- Germania vrea sa faca transportul public gratuit, pentru a reduce traficul si pentru a se conforma normelor de poluare din Uniunea Europeana. „Ne gandim la un transport public gratuit pentru a reduce numarul de masini personale din trafic”, au scris trei ministri, printre care si ministrul…

- Nationala de rugby seniori a Romaniei reincepe astazi meciurile oficiale si un nou sezon in Rugby Europe Championship, cu un meci contra Germaniei, care va incepe de la ora 16.00 pe Cluj Arena. Partida va fi transmisa in direct pe postul Telekom Sport si pe internet pe pagina www.rugbyeurope.eusau ...

- Vitali Vasiliev paraseste compania dupa mai mult de 13 ani in care a transformat Gazprom PJSC intr-un furnizor global de energie, conform Bloomberg. Directorul executiv care a condus activitatile de comert din Londra ale Gazprom va parasi compania in urma unor restructurari de personal,…

- Germania va gazdui un nou centru de planificare si comanda pentru desfasurarea rapida a trupelor si transport de materiale in cadrul extinderii operatiunilor NATO, potrivit unor surse citate joi de agentia dpa. Statele membre ale Aliantei au acceptat in principiu oferta prezentata de ministrul german…

- Statele membre ale Aliantei au acceptat in principiu oferta prezentata de ministrul german al apararii, Ursula von der Leyen, de infiintare a noului centru pe teritoriul Germaniei, cel mai probabil in zona oraselor Bonn si Koln, unde isi are deja sediul Statul Major al Bundeswehr (armata germana). Se…

- Agenția Municipala pentru Ocuparea Forței de Munca București anunta organizarea selecției pentru studenții care doresc sa desfașoare o activitate lucrativa pe teritoriul Germaniei pe perioada vacanței de vara (minim 2 luni). Menționam ca pot participa studenții cu varsta cuprinsa intre 18 – 35 de ani,…

- IG Metall, cel mai puternic sindicat din Germania, a obtinut o crestere salariala de 4,3% si dreptul la saptamana de lucru de 28 de ore, intr-un acord de referinta care va fi considerat un reper pentru alte sectoare, potrivit Rador care citeaza Financial Times . Acordul arata cata forta a conferit avantul…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea pietelor bursiere internationale nu ne afecteaza, iar imprumutul de doua miliarde de euro luat recent de tara noastra de pe pietele externe “arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania”, transmite News.ro…

- ''Fiecare dintre noi va trebui sa faca unele compromisuri dureroase si sunt gata pentru asta'', a declarat Merkel inaintea unei noi runde de negocieri, considerate decisive, cu Partidul Social-Democrat (SPD) in legatura cu formarea unei noi 'mari coalitii'.''Atunci cand vedem evolutiile…

- Poliția din sud-vestul Germaniei investigheaza cazul in care o tanara de 18 ani a fost fiarta de vie in timpul unui festival al vrajitoarelor, scrie BBC News. Martorii au povestit ca tanara a fost legata, dusa pana la un cazan și apoi bagata in apa clocotita. Dupa aceea a fost abandonata pe marginea…

- Berarii germani au vandut mai putina bere in 2017, comparativ cu 2016, din cauza declinului exporturilor, arata datele publicate de Oficiul federal de Statistica (Destatis), transmit DPA, Bloomberg si Xinhua, scrie agerpres.ro.

- Proiectul gazoductului Nord Stream 2 a mai depasit un obstacol dupa ce compania responsabila de acest proiect a primit autorizatia necesara pentru constructia si operarea conductei in apele teritoriale ale Germaniei, precum si in zona de coasta din jurul orasului Lubmin, a anuntat miercuri operatorul…

- Sa sari cu coarda elastica (bungee jumping) de mai multe ori de pe un pod inalt nu este poate cea mai inteligenta idee, dar un grup de cercetatori din Germania foloseste aceasta activitate plina de adrenalina pentru a realiza un experiment in domeniul neurostiintei, informeaza DPA marti. …

- Viitorul guvern al Germaniei trebuie sa respecte angajamentul de a creste cheltuielile pentru aparare pana la 2% din PIB, a declarat luni, la Wiesbaden, secretarul armatei americane, Mark Esper, citat de Reuters.

- Agentia Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR) a cerut Germaniei sa permita reintregirile familiale pentru toti refugiatii, in conditiile in care aceasta chestiune ameninta planurile cancelarului Angela Merkel de a forma un nou guvern, relateaza luni dpa. Restrictiile introduse de coalitia…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Nici macar nu este obligatoriu sa cunoști istoria Europei din ultimele secole. Nici macar istoria secolului trecut nu este indispensabila. E suficient sa observi cu atenție ce se petrece in prezent. Și sa te intrebi de ce permanent și sub diverse pretexte Estul este pus…

- Armata germana a trimis 13 tancuri suplimentare in Lituania, intr-o demonstratie de forta in fata unei amenintari militare percepute ca venind din partea Rusiei, relateaza joi dpa. Treisprezece vehicule blindate tip Boxer si un vehicul blindat de recuperare au fost incarcate joi la Immendingen,…

- Grupul rus Gazprom a primit autorizatia din partea autoritatilor din Turcia pentru a construi cea de-a doua linie a gazoductului Turkish Stream, iar ambele linii vor fi puse in functiune pana la finele anului urmator, a declarat vineri directorul general Gazprom Alexei Miller, informeaza Itar Tass,…

- Presedintii camerelor deputatilor germana si franceza au facut apel luni la consolidarea cooperarii dintre Berlin si Paris, in timp ce Franta cauta sprijin din partea Germaniei pentru impulsionarea reformelor europene dorite de catre Paris, relateaza AFP. ''Franta si Germania nu mai formeaza pur…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun ca ambitiile…

- Una din perioadele cele mai tulburi din politica germana din ultimul deceniu s-a incheiat cu un acord pentru o coalitie de guvernare intre conservatorii cancelarului Angela Merkel si Partidul Social Democrat. Merkel a descris momentul ca un „nou inceput“ pentru Europa, unul care va readuce Germania…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), senatorul Traian Basescu, i-a sugerat duminica seara premierului Mihai Tudose ca, odata cu restructurarea Guvernului, sa constituie un minister al reintregirii tarii. Basescu a declarat ca Romania trebuie sa ceara anularea pactului Ribbentrop-Molotov,…

- Europa nu a consumat niciodata atat de mult gaz rusesc, in ciuda dorintei afisate de Bruxelles de a reduce dependenta de aceasta sursa de aprovizionare, iar tendinta nu da semne de inversare, scrie AFP.

- Un barbat a sunat la politie joi la pranz pentru a semnala ca in Gara centrala din orasul Niebull, situat in nordul Germaniei, era un individ care avea asupra sa doua arme.Imediat, la gara au fost trimise mai multe echipaje de politie care l-au localizat imediat si l-au imobilizat pe individul…

- PIB-ul Germaniei a inregistrat in 2017 cel mai puternic ritm de crestere din ultimii sase ani. Expansiunea țarii considerate motorul economiei europene, a fost de 2,2% in anul care tocmai a trecut, arata o estimare preliminara publicata de Oficiul federal de Statistica, transmit DPA, Bloomberg si Reuters.

- Un nou proiect de lege privind castrarea pedofililor va fi depus in Parlament, in contextul cazului polițistului care a abuzat doi minori , in Drumul Taberei. Inițiatorul este deputatul PSD Catalin Radulescu. El afirma ca a fost printre semnatarii propunerii legislative pe aceeași tema din 2014, care…

- Nivelul fluviului Rin din sud-vestul Germaniei inregistreaza "o crestere puternica" de debit, a informat sambata dimineata o purtatoare de cuvant a autoritatii responsabile pentru gestionarea inundatiilor din orasul Mainz, citata de DPA. Fluviul a iesit deja din matca in mai multe locatii…

- Echipa Elveției, condusa din teren de inegalabilul Roger Federer (36 de ani), și-a adjudecat azi cea de-a treia Cupa Hopman din istorie dupa finala caștigata in fața Germaniei, 2-1 la general. Roger Federer a caștigat primul meci al finalei, impunandu-se in fața lui Alexander Zverev, scor 6-7, 6-0,…

- A trecut aproape un an de cand Donald Trump a fost investit in functie, iar Germania inca mai dezbate ce anume, mai exact, inseamna administratia lui pentru Europa. Este dl Trump doar o sincopa in sistemul politic american sau indiciul unei boli cronice? Va mai fi vreodata la fel relatia transatlantica…

- Grupul rus Gazprom si-a majorat anul trecut exporturile de gaze naturale spre Europa cu 8,1%, pana la valoarea record de 193,9 miliarde de metri cubi, a anuntat, miercuri, intr-un comunicat, directorul general de la Gazprom, Alexei Miller, transmite Reuters. De asemenea, Alexei Miller a informat…

- Cancelarul german Angela Merkel afirma in discursul sau de Anul Nou ca va colabora cu Franta pentru a tine unita Uniunea Europeana si se angajeaza sa formeze ”fara intarziere” un nou guvern al Germaniei, relateaza Bloomberg.

- Un accident in care a fost implicat un autocar aparținand firmei Olimpia Travel din Satu Mare a avut loc azi, 20 decembrie, pe Autostrada A3, in sud-estul Germaniei. Potrivit autoritaților germane, in accident au fost ranite cel puțin noua persoane. Evenimentul rutier s-a produs in condiții de ceața.…

