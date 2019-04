Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May i-a trimis, vineri, o scrisoare președintelui Consiliului European, Donald Tusk, prin care ii cere o amanare a retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana pana pe 30 iunie, relateaza site-ul agenției Reuters citat de Mediafax.Citește și: Klaus Iohannis a…

- Retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana fara niciun acord este tot mai probabila, a apreciat marti negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, citat de Reuters. 'In ultimele zile, un scenariu fara acord a devenit mai plauzibil, dar inca mai putem spera sa il evitam', a declarat reprezentantul…

- Presedintele Camerei Comunelor, John Bercow, a anuntat joi ca a acceptat propunerea guvernului britanic de a supune la vot vineri acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, intrucat motiunea va cuprinde doar acordul de retragere, nu si declaratia cu privire la viitoarea relatie dintre…

- Liderii UE au inceput discutiile cu privire la amanarea Brexit-ului dupa ce premierul britanic Theresa May a solicitat ca termenul initial, 29 martie, sa fie prelungit pana la 30 iunie. Presedintele Consiliului UE, Donald Tusk, a dorit ca amanarea sa fie acordata pana la 22 mai cu conditia…

- Riscul iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana in absenta unui acord s-a redus, insa mai este de lucru in privinta votului din parlament asupra acordului incheiat de premierul Theresa May si blocul comunitar, a afirmat luni ministrul de externe britanic Jeremy Hunt, potrivit Reuters. ''Speram…

- Premierul britanic Theresa May i-a informat marti pe principalii ministri din cabinetul sau ca parlamentul de la Londra nu va vota saptamana aceasta asupra unei versiuni revizuite a acordului pentru Brexit, transmite Reuters. Biroul prim-ministrului a explicat ca May are nevoie de mai mult timp pentru…

- Lidera Partidului Democratic Unionist nord-irlandez (DUP), Arlene Foster, care sustine guvernul britanic condus de Theresa May, a apreciat ca mecanismul de 'backstop' inclus in acordul privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana este toxic, dar a precizat ca ea va putea sprijini…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a transmis marți prin intermediul unui purtator de cuvânt ca acordul pentru Brexit nu va fi renegociat, dupa ce Parlamentul britanic a votat pentru înlocuirea prevederilor privind granița irlandeza cu „masuri alternative”, relateaza…