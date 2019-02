Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie are opțiunea de a institui legea marțiala pentru a calma tulburarile civile care ar putea aparea în cazul unui Brexit fara acord, dar nu asupra acestui lucru este concentrata atenția guvernului, a declarat duminica ministrul sanatații, Matt Hancock, relateaza Reuters.Sunday…

- Peste 250 de companii au initiat negocieri pentru transferarea sediilor din Marea Britanie in Olanda, din cauza Brexit, a anuntat miercuri seara Guvernul olandez, conform site-ului cotidianului britanic The Independent. Unele companii multinationale au anuntat deja relocarea in Olanda, pentru a mentine…

- Tarile membre ale Uniunii Europene cheltuiesc zeci de milioane de euro, suplimenteaza personalul vamal si emit decrete de urgenta pentru a face fata posibilitatii tot mai probabile a producerii unui Brexit fara un acord, informeaza mediafax.

- Marea Britanie ''se indreapta spre dezastru'' din cauza responsabililor sai politici ''deloc la inaltime'', dupa ce Parlamentul britanic a respins acordul privind Brexit, comenteaza miercuri presa internationala, publicatiile britanice insistand la randul lor asupra…

- Sefa guvernului britanic Theresa May a castigat o batalie, nu si razboiul, intrucat, desi a supravietuit votului de neincredere initiat de deputati ai formatiunii sale, Partidul Conservator, majoritatea restransa de care dispune nu-i asigura decat o marja de manevra limitata in ce priveste Brexit,…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene a informat joi ca va decide luni, pe data de 10 decembrie, daca Marea Britanie poate opri procesul privind ieșirea din Uniunea Europeana in mod unilateral, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Decizia, care va fi luata intr-un timp mai…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene a decis luni ca Marea Britanie poate opri in mod unilateral procesul de iesire din Uniunea Europeana, fara acordul celor 27 de state membre ale Blocului comunitar, relateaza BBC. Citeste si Avocatul General al CJUE: Marea Britanie poate revoca unilateral…

- Liderul Partidului Laburist britanic, principala formatiune de opozitie din Marea Britanie, a descris luni, in fata parlamentului britanic, acordul de divort cu Uniunea Europeana drept un 'act de automutilare nationala', relateaza AFP. 'Este un act de automutilare nationala si aceasta adunare…