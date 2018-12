Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, va efectua luni prima sa vizita oficiala in Iran, pentru a discuta cu Guvernul iranian despre mai multe probleme, printre care viitorul Acordului Nuclear semnat in anul 2015.

- Ministrul britanic de externe Jeremy Hunt a declarat miercuri ca intentioneaza sa consolideze utilizarea liniilor securizate pentru a comunica cu tari aliate, exprimandu-si ingrijorarea ca numeroase contacte au loc in prezent prin intermediul aplicatiei WhatsApp, relateaza AFP. "Ministrii…

- Ecuadorul nu intentioneaza sa intervina pe langa guvernul Regatului Unit pentru Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, refugiat din 2012 in ambasada ecuadoriana din Londra, informeaza Reuters, citat de Agerpres.

- Negciatorul-sef UE Michel Barnier a propus Regatului Unit o prelungire cu un an a perioadei de tranzitie de dupa plecarea sa din UE, pentru a debloca negcierile Brexitului, aflate in continuare in impas, relateaza AFP, preluata de News.ro. ”Una dintre opţiuni este prelungirea perioadei de…

- Ministrul de Externe al Marii Britanii, Jeremy Hunt, a acuzat UE ca ar cauta sa „pedepseasca” Regatul Unit pentru ca a decis sa o paraseasca, facand o paralela cu Uniunea Sovietica care-și impiedica cetațenii sa o paraseasca.

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, este criticat de lumea diplomatica dupa ce a comparat Uniunea Europeana (UE) cu Uniunea Sovietica intr-un discurs pe care l-a sustinut la Congresul Partidului Conservator, relateaza AFP.

- Ministrul de Externe al Marii Britanii, Jeremy Hunt, a cerut Uniunii Europene sa participe in mod serios la negocierile cu Regatul Unit privind Brexitul si „sa nu confunde politetea britanica cu o slabiciune”, scrie Politico.