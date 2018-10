Stiri pe aceeasi tema

- Implementarea acordului privind schimbarea numelui fostei republici iugoslave nu depinde de Consiliul de Securitate ONU, a afirmat Guvernul macedonean dupa ce Rusia a avertizat ca intentioneaza sa blocheze prin veto planul de modificare a numelui statului Macedonia, relateaza Balkan Insight.

- Rusia amenința sa foloseasca dreptul sau de veto in Consiliul de Securitate al ONU pentru a interzice Macedoniei sa-și schimbe numele, așa cum s-a convenit in baza acordului cu Grecia, scrie EUobserver. „Alegatorii macedoneni au decis sa boicoteze decizia”, ​​iar Rusia „ca membru permanent al Consiliului…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat duminica sprijinul exprimat in cursul referendumului organizat duminica referitor la schimbarea numelui Macedoniei, apreciind ca este o "ocazie istorica" de a pune capat diferendului cu Grecia, transmite AFP. "Lansez un apel tuturor liderilor politici…

- ''O decizie istorica'', dar dureroasa: Macedonenii au început sa voteze duminica în cadrul unui referendum la care sunt chemati sa se pronunte în legatura cu aderarea tarii lor la NATO si Uniunea Europeana, precum si în

- Peste 35.000 de tone de carbune si fier din Coreea de Nord au fost importate in Coreea de Sud, via Rusia, in perioada aprilie-octombrie 2017, a declarat un oficial vamal. "Orice nava suspectata de incalcare a sanctiunilor ONU va fi retinuta sau i se va interzice sa intre in porturile sud-coreene",…

- O coaliție formata din 28 de partide politice de dreapta, facțiuni politice, asociații civice și organizații neguvernamentale din Macedonia, a lansat o campanie pentru boicotarea referendumului privind schimbarea numelui fostei republici iugoslave, relateaza site-ul publicației Balkan Insight, preluat…

- Consiliul de Securitate al ONU pare dispus sa sustina o propunere americana vizand sa usureze trimiterea de ajutoare umanitare catre Coreea de Nord, complicata de sanctiuni dure impuse Phenianului, potrivit unor documente obtinute de AFP. In Coreea de Nord, zece milioane de persoane – reprezentand aproape…