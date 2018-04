Guvernul lucrează intens la o nouă lege a achiziţiilor publice. Se schimbă radical tot sistemul Apoi se propune o structura centrala privind achizitiile, adica sa existe un sistem unitar. Exista insa o disputa in PSD daca aceasta structura de la Ministerul de Finante se va ocupa si de achizitiile publice ale autoritatilor locale sau doar de cele de la nivel central. In interiorul puterii sunt mai multe viziuni despre modelul care sa fie adoptat. Sunt mai multi lideri care ar prefera modelul german. In acest sistem, daca o contestatie este respinsa in prima instanta, atunci contractul este semnat si este implementat. Contestatia poate sa mearga mai departe in justitie, iar daca la final,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

