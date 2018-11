Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in sedinta de vineri, doua hotarari privind ocuparea prin concurs a posturilor didactice si de cercetare vacante, respectiv promovarea in cariera didactica, in invatamantul superior, prin examen, anunta Ministerul Educatiei Nationale (MEN).Ministerul Educatiei Nationale…

- Ministerul Educatiei Nationale arata, intr-un comunicat de presa, ca, in urma solicitarilor formulate de Consiliul National al Rectorilor si de universitati, au fost aduse mai multe modificari Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul…

- Mai multe primarii din judetul Maramures au scos la concurs in aceasta perioada mai multe posturi. Astfel, Primaria Municipiului Sighetu Marmatiei organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor publice de executie, vacante, dupa cum urmeaza: un post consilier…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis vineri un mesaj cu ocazia aniversarii a 70 de ani de invațamant superior brașovean. Mesajul a fost prezentat de Ligia Deca, Consilier de Stat - Departamentul Educație și Cercetare, in cadrul evenimentului organizat de Universitatea Transilvania din…

- Anul școlar 2018-2019 sufera o modificare esențiala privind tradiția inceperii in fiecare an a școlii pe 15 septembrie, Ministerul Educatiei a decis ca in acest an cursurile sa inceapa luni, 10 septembrie, din cauza impedimentului ca 15 pica vinerea. Anul scolar 2018-2019 va avea 168 de zile lucratoare…

- Mai multe concursuri, pentru ocuparea unor posturi vacante, in institutii publice din judetul Alba sunt organizate in aceasta perioada. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante si…