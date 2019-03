Guvernul le mai da o zi libera bugetarilor pe 30 aprilie Guvernul a stabilit ca marti, 30 aprilie 2019, sa fie zi libera pentru salariatii din sectorul bugetar.



Decizia este luata intrucat luni, 29 aprilie, e liber (fiind a doua zi de Paste), iar miercuri, 1 mai, e tot zi nelucratoare.



"Guvernul a stabilit ca data de 30 aprilie 2019 sa fie zi libera pentru salariatii din sectorul bugetar, potrivit unei hotarari aprobate astazi, avand in vedere ca miercuri, 1 mai, este zi libera nelucratoare conform Codului Muncii.



Masura este adoptata si pentru recuperarea capacitatii de munca a angajatilor, dar si pentru stimularea turismului.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a stabilit ca data de 30 aprilie 2019 sa fie zi libera pentru salariații din sectorul bugetar, potrivit unei hotarari aprobate vineri, avand in vedere ca miercuri, 1 mai, este zi libera nelucratoare conform Codului Muncii, se arata intr-un ...

- Guvernul a stabilit ca data de 30 aprilie 2019 sa fie zi libera pentru salariații din sectorul bugetar, potrivit unei hotarâri aprobate vineri, având în vedere ca miercuri, 1 mai, este zi libera nelucratoare conform Codului Muncii, se arata într-un comunicat de presa al Ministerului…

- Ministerul Muncii anunța ca ziua de marți, 30 aprilie, va fi libera pentru angajații din sectorul public, in urma deciziei de vineri adoptata in ședința de Guvern. Decizia a fost adoptata deoarece ziua de miercuri, 1 mai, este declarata nelucratoare, conform Codului Muncii.Citește și: Sondaj…

- Guvernul a stabilit ca data de 30 aprilie 2019 sa fie zi libera pentru salariatii din sectorul bugetar, potrivit unei hotarari aprobate vineri, avand in vedere ca miercuri, 1 mai, este zi libera nelucratoare conform Codului Muncii, potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale.…

- Guvernul a stabilit ca data de 30 aprilie 2019 sa fie zi libera pentru salariatii din sectorul bugetar, potrivit unei hotarari aprobate astazi, avand in vedere ca miercuri, 1 mai, este zi libera nelucratoare conform Codului Muncii, informeaza Ministerul Muncii si Justitiei Sociale. Masura este adoptata…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) si patronatele organizeaza periodic burse ale locurilor de munca in orase din Spania si Italia, pentru a aduce in tara romanii plecati la munca in aceste tari, a declarat, joi, Marcel Miclau, secretar general al ANOFM, in cadrul unei conferinte…

- Daca anul trecut intreprinzatorilor din tara noastra le-a fost destul de usor sa se imprumute la banci, incepand din 2019, lucrurile s-ar putea schimba radical. Motivul: noile taxe cu care cabinetul Dancila impovareaza sistemul bancar risca sa ingreuneze creditarea. In context - spun expertii Ernst&Young…

- Romania importa cantitati semnificative de energie electrica, de peste 1.900 de MW, marti dimineata, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national in timp real, postate pe site-ul Transelectrica. Astfel, la ora 10:25, consumul national de energie electrica era 9.237 MW, productia,…