Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, ca Guvernul isi asuma adoptarea monedei euro de catre Romania pana in 2024. Executivul va transmite Comisiei Europene, in perioada urmatoare, documentele privind planul national de adoptare a monedei si raportul de fundamentare al acestuia. "Vom…

- Profesii Incertitudinea continua pentru companii. Firmele intra in 2019 fara ca transferul contributiilor sa fie lege Tweet Print Mail Autor: Iulian Anghel astazi, 00:08 12 Bilantul primului an de im­ple­men­tare a ordonantei care pre­ve­de transferul contributiilor de la angajator la…

- Fostul presedinte Traian Basescu afirma ca doar o schimbare a actualului Guvern ar putea imbunatati imaginea pe care Romania o are in Uniunea Europeana, potrivit Agerpres. In opinia sa, nici macar o schimbare fundamentala de atitudine a coalitiei de guvernamant nu ar mai fi suficienta, deoarece "procesul…

- "Mi se pare ca, prin rezolutia nedreapta adoptata ieri si prin publicarea raportului MCV, care reprezinta un pumn aplicat suveranitatii nationale in materie de legiferare interna, UE a ridicat din nou un zid intre Vestul si Estul Europei. Romania si romanii nu merita un asemenea tratament! Romania…

- Dezbaterile politice de miercuri au loc la solicitarea grupului parlamentar al Partidului National Liberal, cu tema 'Angajamentul Guvernului Dancila privind respectarea recomandarilor Comisiei de la Venetia si ale reprezentantilor institutiilor UE referitoare la modificarile legilor Justitiei, ale…

- Dezbaterile politice de miercuri au loc la solicitarea grupului parlamentar al Partidului National Liberal, cu tema "Angajamentul Guvernului Dancila privind respectarea recomandarilor Comisiei de la Venetia si ale reprezentantilor institutiilor UE referitoare la modificarile legilor Justitiei, ale…

- La Consiliul Afaceri Generale al Uniunii Europene, reuniune care are loc luni la Bruxelles, la care participa ministrii pentru afaceri europene din statele membre UE, Romania este reprezentata de ambasadorul Luminita Odobescu, reprezentantul permanent al Romaniei la UE. Luminita Odobescu il inlocui…

- Economia circulara implica resurse care pot fi refolosite, reciclate, reparate in aproape orice ciclu de viata, iar cantitatea de deseuri este astfel redusa la minimum, a fost una din concluziile atelierului "Contributia politicii de coeziune la cresterea locurilor de munca in Romania-economia circulara",…