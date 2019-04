Studentii si absolventii de studii superioare sunt invitati sa aplice, incepand de miercuri, pentru cele 200 de locuri disponibile in Guvern, ministere, institutii si autoritati ale administratiei publice centrale, in cadrul programului de internship al Executivului. "Programul Oficial de Internship al Guvernului României are ca scop facilitarea cunoaşterii de către interni a specificului activităţii Guvernului României, prin intermediul unor experienţe de lucru, menite a le dezvolta abilităţile practice şi competenţele profesionale. Programul…