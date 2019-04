Studentii si absolventii de studii superioare sunt invitati sa aplice, incepand de miercuri, pentru cele 200 de locuri disponibile in Guvern, ministere, institutii si autoritati ale administratiei publice centrale, in cadrul celei de-a saptea editii a Programului Oficial de Internship al Executivului. Potrivit unui comunicat de presa transmis AGERPRES, anul acesta, in cadrul programului sunt alocate 200 de locuri la 55 de ministere, autoritati si agentii ale administratiei publice centrale. "Programul Oficial de Internship al Guvernului Romaniei are ca scop facilitarea cunoasterii de catre interni…