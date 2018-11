Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Pavel Filip a avut o intrevedere joi, 18 octombrie, cu presedintele Adunarii Parlamentare NATO, Rasa Jukneviciene. Oficialii au discutat despre dezvoltarea capacitatilor de securitate si aparare ale Republicii Moldova in contextul provocarilor din regiune, informeaza serviciul de presa al…

- Un fost deputat al opozitiei japoneze cunoscut ca adversar al construirii unei noi baze americane in Japonia a fost ales duminica in functia de guvernator in Okinawa, informeaza luni Kyodo, Reuters si AFP, potrivit Agerpres. Alegerea lui Denny Tamaki, in varsta de 58 de ani si fiul unui puscas…

- Un fost deputat al opozitiei japoneze cunoscut cunoscut ca adversar al construirii unei noi baze americane in Japonia a fost ales duminica in functia de guvernator in Okinawa, informeaza luni Kyodo, Reuters si AFP. Alegerea lui Denny Tamaki, in varsta de 58 de ani si fiul unui puscas marin…

- Taifunul Cimaron, care a lovit joi vestul Japoniei unde a provocat ranirea a peste zece persoane si a perturbat traficul, a ajuns vineri dimineata in Marea Japoniei si se indreapta spre nord, catre insula Hokkaido, informeaza agentia Kyodo.

- Taifunul Cimaron, care a lovit joi vestul Japoniei unde a provocat ranirea a peste zece persoane si a perturbat traficul, a ajuns vineri dimineata in Marea Japoniei si se indreapta spre nord, catre insula Hokkaido, informeaza agentia Kyodo. Ploile torentiale au cauzat intreruperi in furnizarea energiei…

- In cursul ultimilor trei ani, armata chineza ''a extins rapid zonele de actiune ale bombardierelor sale (...) antrenandu-se, probabil, pentru a lovi tinte americane sau aliate'', indica acest raport anual al Ministerului american al Apararii, destinat alesilor din Congres. Anul trecut, pentru prima…

- Guvernul Japoniei a creat o celula de criza in legatura cu pericolul, considerat iminent, al eruptiei unui vulcan din sud-vestul tarii, informeaza agentia Kyodo. Decizia a venit dupa ce serviciul de...

- Cand vine vorba de amenajarea locuinței și de design-ul pe care trebuie sa il alegem, cu toții avem idei diferite. Pentru ca gusturile nu se discuta și exista posibilitatea ca fiecare membru al familiei sa vrea sa aduca o contribuție la amenajarea caminului, va trebui sa știți ce obiecte sa alegeți…