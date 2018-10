Guvernul Italiei vrea să încurajeze natalitatea. Ce măsuri propune Masura - elaborata de Liga (extrema dreapta) si inclusa in proiectul de buget pe 2019 - prevede sa se ofere o concesiune, pe o perioada de 20 de ani, asupra unui teren agricol public, familiilor care se largesc in perioada 2019-2021.



”Se spune ca italienii fac putini copii si trebuie ca tendinta sa fie inversata”, a declarat presei ministrul Agriculturii Gian Marco Centinaio, care provine din Liga, potrivit news.ro.



”Ministerul vrea sa contribuie, favorizand zonele rurale, unde oamenii mai au copii”, a subliniat el.



Rata natalitatii in Italia este cea mai mica din… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul populist si de extrema dreapta italian vrea sa incurajeze natalitatea, oferind un teren agricol parintilor care vor avea cel de-al treilea copil in anii urmatori, scrie miercuri presa italiana, relateaza AFP, informeaza News.ro.Masura - elaborata de Liga (extrema dreapta) si inclusa…

- Comisia Europeana a respins, marti, proiectul de buget propus de Guvernul Italiei, cerand Romei sa prezinte un nou plan bugetar in cel mult trei saptamani, informeaza site-ul agentiei Reuters si cotidianul La...

- Liderii celor 28 de state membre UE se intalnesc miercuri la o cina – cu un meniu incarcat – la Salzburg, unde vor incerca sa-si potoleasca certurile pe tema migratiei, inainte sa lanseze o numaratoare inversa finala in vederea finalizarii dificilelor negocieri ale Brexitului, relateaza AFP. Ei isi…

- Europarlamentarul ALDE Renate Weber crede ca Gunther Oettinger, comisarul european pentru buget, care ar fi afirmat ca Polonia, Ungaria, Romania si Italia "vor sa distruga Uniunea", nu ar putea sa explice in ce masura tara noastra ar putea sa slabeasca proiectul european. "Comisarul pentru…

- Comisarul european pentru buget, germanul Gunther Oettinger, sustine ca Romania, alaturi de Polonia, Ungaria si Italia vor sa distruga sau sa slabeasca UE si, de aceea, proiectul european este in pericol de moarte. "Unii din Europa vor sa o slabeasca sau sa o distruga -…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au facut, in ultimele 11 zile, 130 de percheziții și au instituit masuri asiguratorii in valoare de peste 4.000.000 de lei, potrivit Mediafax. Potrivit IGPR, in perioada 14 – 24 august, sub coordonarea Directiei…

- Persoanele care pleaca din Romania și Bulgaria cu destinația Italia folosesc diferite mijloace de transport care circula ilegal in Europa. Majoritatea acestor vehicule sunt inregistrate in Bulgaria.

- Matteo Salvini, vicepremier al Italiei, ministru de Interne si liderul formatiunii radicale Liga Nordului, a acuzat Romania si Bulgaria ca trimit "sclavi" in Europa occidentala, cerand masuri pentru limitarea traficului de persoane si cazurilor de exploatare, relateaza Mediafax.