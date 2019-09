Guvernul Italiei a găsit fondurile necesare pentru a evita majorarea TVA (Giuseppe Conti) Premierul italian Giuseppe Conti a anuntat luni ca Executivul de la Roma a eliberat fonduri de pana la 23 de miliarde de euro (25 de miliarde de dolari) necesare pentru a evita planificata majorare a TVA anul viitor, transmite Reuters.



"Vom discuta luni noile prognoze bugetare ... prima stire buna este ca vom compensa majorarea TVA, avem 23 de miliarde de euro", a afirmat Conte. Acesta a adaugat ca doreste majorarea salariilor nete ale angajatilor si injumatatirea TVA la facturile de energie, la 5%, si reducerea TVA la 1% pentru preparatele din paste fainoase, paine si fructe, pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

